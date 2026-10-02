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Uzmanlara göre omega-3 deposu en sağlıklı 7 balık

Sağlıklı beslenmenin önemli parçalarından biri olan balık, kaliteli protein, omega-3 yağ asitleri, vitamin ve mineraller açısından zengin seçenekler sunuyor. Uzmanlar bu 7 balık türünün diğerlerine kıyasla daha faydalı olduğunu söylüyor.

Uzmanlara göre omega-3 deposu en sağlıklı 7 balık
Nilgün Arabacı

Balık tüketimi, dengeli beslenme açısından önemli bir yere sahip. Tüm balıkların besin içeriği ve cıva düzeyi aynı değil. Küçük balıklar genellikle düşük cıva içeriğiyle öne çıkarken bazı yağlı balıklar da yüksek omega-3 içeriğiyle dikkat çekiyor.

Türkiye'de kolaylıkla bulunabilen bazı balık türleri, hem besin değerleri hem de düşük cıva seviyeleri açısından sofralarda daha sık yer alabilecek seçenekler arasında gösteriliyor.

1. HAMSİ

Karadeniz mutfağının vazgeçilmezlerinden hamsi, kaliteli protein ve omega-3 yağ asitleri açısından iyi bir seçenek.

Küçük balıkların önemli avantajlarından biri, besin zincirinin üst basamaklarında bulunan büyük yırtıcı balıklara kıyasla genellikle daha düşük miktarda cıva biriktirmeleri. 2026'da yayımlanan bir araştırmada incelenen türler arasında en yüksek EPA oranının hamside bulunduğu belirtildi.

2. SARDALYA

Omega-3 bakımından zengin sardalya, aynı zamanda protein, D vitamini ve çeşitli mineraller içeriyor. Kılçığıyla birlikte tüketildiğinde kalsiyum açısından da avantaj sağlayabiliyor.

Fırında veya ızgarada hazırlanabilen sardalya, konserve olarak da salatalara eklenebiliyor. Ancak konserve ürünlerde tuz miktarına dikkat etmek gerekiyor.

Sardalya ayrıca düşük cıvalı balıklar arasında yer alıyor ve uluslararası balık tüketimi rehberlerinde daha sık tercih edilebilecek seçeneklerden biri olarak gösteriliyor.

3. USKUMRU

Yağ oranının yüksek olması, uskumruyu omega-3 açısından güçlü balıklardan biri haline getiriyor. Türkiye'de de yaygın olarak tüketilen uskumrunun önemli bir bölümü ithal olarak satışa sunulabiliyor.

Bu nedenle satın alırken balığın türüne ve kaynağına dikkat etmek önem taşıyor.

4. SOMON

Omega-3 yağ asitleri, protein ve D vitamini açısından zengin olan ve düşük cıvalı balıklar arasında değerlendirilen somon, dengeli beslenmede sık tercih edilen balıklardan biri.

Taze, dondurulmuş veya konserve olarak tüketilebilmesi de somonu pratik bir seçenek haline getiriyor. Türkiye'de yetiştiricilik yoluyla üretilen somonun yanı sıra ithal Atlantik somonu da bulunuyor.

5. ALABALIK

Türkiye'de somona göre daha kolay ulaşılabilen alabalık, özellikle gökkuşağı alabalığı yetiştiriciliğinin yaygın olması nedeniyle sofralarda sıkça yer buluyor.

Protein açısından güçlü olan balık, omega-3 bakımından da iyi bir alternatif. Daha hafif bir tada sahip olması ise balık tüketmekte zorlanan kişiler için avantaj sağlayabiliyor.

6. İSTARVİT

Türkiye'de yaygın olarak tüketilen istavrit, ulaşılabilirliği ve besin değeriyle öne çıkıyor.

2026 tarihli araştırmada hamsiyle birlikte EPA bakımından dikkat çeken türlerden biri olduğu, ayrıca daha yüksek antioksidan aktivite gösteren balıklar arasında yer aldığı belirtildi.

7. PALAMUT

Özellikle protein içeriğiyle dikkat çeken palamut da sağlıklı balık seçenekleri arasında bulunuyor. 2026 tarihli Türkiye araştırmasında incelenen türler arasında palamutun protein oranının yüzde 20'nin biraz üzerinde olduğu belirlendi.

Palamutun yağ içeriği ve yağ asidi profili mevsime, yaşına ve balığın durumuna göre değişebiliyor. Bu nedenle doğrudan somonla aynı kategoride değerlendirilmemesi gerekiyor.

Bununla birlikte kaliteli protein almak ve balık tüketimini çeşitlendirmek isteyenler için iyi bir alternatif olan palamut, fırında veya ızgarada pişirilebiliyor.

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balık
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