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ChatGPT’ye sanal kıyafet deneme geldi: Fotoğrafınızı yükleyerek kullanabilirsiniz

OpenAI, ChatGPT’de kıyafet ve aksesuarları fotoğrafınız üzerinde görselleştiren sanal deneme özelliğini dünya genelinde kullanıma sunduğunu açıkladı. Yeni Favoriler seçeneğiyle de beğenilen ürünler daha sonra incelenmek üzere kaydedilebiliyor.

ChatGPT’ye sanal kıyafet deneme geldi: Fotoğrafınızı yükleyerek kullanabilirsiniz
Enes Çırtlık

OpenAI, sohbet tabanlı yapay zeka asistanı ChatGPT’nin çevrim içi alışverişte kullanıcılara nasıl yardımcı olabileceği üzerinde yeniden denemeler yapıyor. Şirketin duyurduğu güncellemeler, kullanıcıların ürünleri kendi fotoğrafları üzerinde görmesini ve ilgilendikleri ürünleri saklamasını sağlıyor.

Yeni özellikler, şirketin yeni kullanıma sunulan ChatGPT Images 2.5 modelinden yararlanıyor. OpenAI’a göre model daha doğal ışık ve daha zengin dokular üretiyor, düzenleme talimatlarını daha güvenilir biçimde uyguluyor ve görüntü oluşturma süresini azaltıyor.

CHATGPT’DE SANAL KIYAFET DENEME NASIL ÇALIŞIYOR?

Kullanıcılar, bir selfie veya tam boy fotoğraf yükleyerek kıyafet ya da aksesuarın üzerlerinde nasıl görünebileceğini görselleştirebiliyor.

Bu seçenek, ChatGPT’nin alışveriş sonuçlarında yeni bir “Try On” düğmesiyle sunuluyor. Kullanıcılar ayrıca bir ürünün fotoğrafını veya internet sitesinden alınmış ekran görüntüsünü yükleyip ChatGPT’den ürünü kendi fotoğrafları üzerinde denemesini isteyebiliyor.

ChatGPT’ye sanal kıyafet deneme geldi: Fotoğrafınızı yükleyerek kullanabilirsiniz 1

BEĞENİLEN ÜRÜNLER FAVORİLER’E KAYDEDİLEBİLİYOR

Diğer yeni özellik olan Favoriler, alışveriş sırasında bulunan ürünleri uygulamadaki Kitaplık’a kaydetmeyi sağlıyor. Böylece kullanıcılar daha sonra bu ürünlere geri dönebiliyor.

OpenAI, kaydedilen ürünlerin sanal deneme görselleriyle birlikte saklanacağını belirtiyor.

ChatGPT’ye sanal kıyafet deneme geldi: Fotoğrafınızı yükleyerek kullanabilirsiniz 2

FOTOĞRAFTAKİ KOMBİN İÇİN ÜRÜN ARAYABİLİYOR

OpenAI’ın aktardığı kullanım örnekleri arasında, denenmek istenen bir tarzı tarif edip ChatGPT’den o görünümü tamamlayacak parçaları bulmasını istemek de bulunuyor.

Kullanıcılar ayrıca ünlülerin kıyafet fotoğraflarını yükleyerek, giydikleri parçaların satın alınabilecek olanlarını aratabiliyor.

Kaynak: TechCrunch

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka giyim kıyafet ChatGPT
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