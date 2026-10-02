Google milyonlarca sivrisineği doğaya salacak! İşte nedeni

Google'ın Debug programı, ABD'de hastalık taşıyan sivrisineklerle mücadelede dikkat çekici bir yöntemi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Program kapsamında California ve Florida'da çok sayıda Aedes aegypti sivrisineğinin doğaya salınması için ABD Çevre Koruma Ajansı'na (EPA) izin başvuruları yapıldı. Projenin temelinde ise sivrisineklerin üremesini engelleyen bir bakteri olan Wolbachia bulunuyor.

DÜNYANIN EN ÖLÜMCÜL HAYVANLARINDAN BİRİ

Sivrisinekler, her yıl dolaylı olarak 1 milyondan fazla ölümden sorumlu olmaları nedeniyle dünyanın en ölümcül hayvanı olarak kabul ediliyor.

Çok sayıda sivrisinek türü insanlara zararlı hastalıkları taşıyabiliyor. Bunlar arasında özellikle Aedes aegypti, dang humması, chikungunya, Zika virüsü ve sarı humma gibi hastalıkların yayılmasında önemli rol oynuyor.

Normalde tropikal ve subtropikal bölgelerde yaşayan Aedes aegypti'nin küresel sıcaklık artışıyla birlikte daha önce görülmediği bölgelere doğru yayıldığı belirtiliyor. Türün yakın zamanda İngiltere'nin kuzeyine kadar ürediğinin tespit edilmesi de bu değişimin dikkat çekici örneklerinden biri oldu.

Ancak araştırmacılar, İngiltere'de bulunan bu popülasyonlardan hastalık kapma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu belirledi.

SİVRİSİNEKLERİN 'DOĞUM KONTROLÜ' NASIL YAPILIYOR?

Google'ın projesinin merkezinde Wolbachia adı verilen bir bakteri bulunuyor. Birçok böcekte doğal olarak bulunan bu bakteri, konaklarıyla çoğu zaman simbiyotik bir ilişki içerisinde yaşıyor.

Aedes aegypti ise doğal olarak Wolbachia taşımıyor. Bilim insanları bakteriyi laboratuvar ortamında bu türün yumurtalarına yerleştiriyor ve ardından sivrisinekleri toplu şekilde yetiştiriyor.

Yetiştirilen sivrisinekler erkek ve dişi olarak ayrılıyor. Doğaya yalnızca Wolbachia taşıyan erkek sivrisinekler bırakılıyor. Erkek sivrisinekler insanları ısırmadığı için bu uygulamanın insanlara hastalık bulaştırma riskini artırmadığı belirtiliyor.

Bu erkekler, doğada bulunan ve Wolbachia taşımayan dişi sivrisineklerle çiftleştiğinde yumurtalarda "sitoplazmik uyumsuzluk" meydana geliyor. Yumurtalar gelişemiyor veya açılmıyor.

Bu nedenle yöntem, sivrisinekler için bir tür doğum kontrolü olarak tanımlanıyor. Zaman içerisinde yeni sivrisineklerin sayısının azalmasıyla popülasyonun baskılanması hedefleniyor.

DANG HUMMASI VAKALARINDA YÜZDE 70 AZALMA GÖRÜLDÜ

Yale Üniversitesi'nden epidemiyoloji uzmanı Chantal Vogels, Wolbachia temelli kontrol çalışmalarında temel hedefin dang virüsü olduğunu belirtiyor.

Vogels'e göre Aedes aegypti'nin hedef alınması, yalnızca dang hummasının değil, bu sivrisinek türü aracılığıyla bulaşan farklı virüslerin yayılmasının da azalmasına yardımcı olabilir.

Mayıs 2026'da Google'ın Singapur'daki denemelerinde, erkek sivrisineklerin salınmasına dayanan yöntemin birkaç ay içerisinde dang humması vakalarını yüzde 70 oranında azalttığı bildirildi. Brezilya'da 2020 yılında gerçekleştirilen başka bir araştırmada da Wolbachia'nın dang humması bulaşmasını önemli ölçüde azalttığı görüldü.

YÖNTEMİN ÖNEMLİ BİR DEZAVANTAJI VAR

Wolbachia temelli sivrisinek kontrolünün umut verici sonuçlarına rağmen yöntemin önemli bir lojistik sorunu bulunuyor.

Yale Üniversitesi'nden Vogels, yalnızca erkek sivrisineklerin salınmasıyla uygulanan yöntemin Wolbachia'yı doğadaki popülasyona kalıcı şekilde yerleştirmediğini belirtiyor. Bu nedenle sivrisinek popülasyonunu düşük tutabilmek için uzun süre boyunca sürekli salım yapılması gerekiyor.

Bu durum yöntemi hem maliyetli hem de uygulaması zor hale getirebiliyor.

BİR BAŞKA YÖNTEMDE HEM ERKEK HEM DİŞİ SİVRİSİNEK SALINIYOR

Araştırmacılar bu sorunun üstesinden gelmek için popülasyon değiştirme olarak adlandırılan başka bir yöntem üzerinde de çalışıyor.

Bu teknikte Wolbachia taşıyan hem erkek hem de dişi sivrisinekler laboratuvarda yetiştirilerek doğaya bırakılıyor. Her iki cinsiyet de bakteriyi taşıdığı için başarılı şekilde üreyebiliyor ve Wolbachia'yı sonraki nesillere aktarabiliyor.

Bu durumda bakteri bir "doğum kontrolü" mekanizması olarak değil, sivrisinekleri dang humması gibi hastalıklara karşı koruyan bir tür biyolojik aşı gibi işlev görüyor.

Wolbachia'nın belirli bir seviyeye ulaşmasının ardından bakterinin doğal popülasyonda kalıcı hale gelmesi ve sürekli sivrisinek salımına duyulan ihtiyacın ortadan kalkması hedefleniyor.

HALKIN ENDİŞELERİ NASIL KARŞILANIYOR?

Bahçelere ve yaşam alanlarına daha fazla sivrisinek bırakılması fikri bazı topluluklarda endişe yaratabiliyor. Ancak araştırmalar, Wolbachia yönteminin arkasındaki bilimsel mekanizma konusunda farkındalık arttıkça kamu desteğinin de yükseldiğini gösteriyor.

Google'ın Singapur'daki denemesinin ardından yapılan ankette katılımcıların yüzde 97'sinin sivrisinek popülasyonunu azaltmak amacıyla Wolbachia kullanılmasına karşı olmadığı belirtildi. Dang humması vakalarındaki azalmanın görülmesiyle desteğin daha da arttığı aktarıldı.

Çevre üzerindeki olası etkiler konusunda da uzmanlar, yöntemin Aedes aegypti türünü hedeflemesi nedeniyle oldukça spesifik olduğunu ve yerel ekosistemlere veya daha geniş çevreye zarar vermesinin beklenmediğini belirtiyor.

Küresel sıcaklıkların artmasıyla Aedes aegypti gibi sivrisineklerin yeni bölgelere yayılması devam ederken, bilim insanları Wolbachia temelli yöntemleri sivrisinek kaynaklı hastalıkların kontrolünde kullanılabilecek seçeneklerden biri olarak değerlendiriyor.