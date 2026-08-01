Uzmanlardan kritik uyarı! Bu kıyafetleri giyenleri arılar daha çok sokuyor

Yaz aylarında artan arı popülasyonu ve açık havada geçirilen sürenin uzamasıyla birlikte arı sokması vakalarında da artış yaşanıyor. Doç. Dr. Ferhat İçme, özellikle ağustos ve eylül aylarında vakaların zirveye ulaştığını belirterek, arı sokmalarının çoğunda hafif belirtiler görüldüğünü ancak bazı durumlarda hayatı tehdit eden alerjik reaksiyonlar gelişebileceği konusunda uyarıda bulundu.

İçme, nefes darlığı, boğazda şişlik ve bilinç değişikliği gibi belirtilerin acil müdahale gerektirdiğini vurgulayarak, arı iğnesinin de doğru yöntemle çıkarılması gerektiğinin altını çizdi. İçme, ayrıca, çiçekli kıyafetler ve şekerli yiyeceklerin arıları daha fazla çektiğini ifade etti.

"AĞUSTOS EYLÜL AYLARINDA BU SAYILAR PİK SEVİYELERE ÇIKMAYA BAŞLIYOR"

İçme, arı sokmalarının son dönemlerde doğal olarak arttığını belirterek yaz aylarında arıların popülasyonunda artış yaşandığını ifade etti. İçme, "Özellikle ağustos, eylül aylarında bu sayılar pik seviyelere çıkmaya başlıyor. Bu dönemlerde arıların kendi besinlerini bulmada zorlanmaları sebebiyle de ister istemez diğer taraflardan besin bulmaya çalışıyorlar. İnsanlar da bu dönemde dış mekanlarda, doğada daha çok zaman geçirmeye başladığı için biraz daha rahat kıyafetler, biraz daha kısa kollu kıyafetler de giyildiği için arı sokmaları vakaları ister istemez bu dönemlerde artıyor" ifadelerini kullandı.

Arı sokması vakalarında hayati risklerin nadir görüldüğünü aktaran İçme, "Arı sokmaları vakalarının aslında çok büyük oranında kızarıklık, kaşıntı, şişlik gibi çok ciddi olmayan semptomlar oluşuyor. Ama yüzde 2 gibi gerçekten ciddi alerjik reaksiyonlara da bu sebep olabiliyor" diye konuştu.

CİDDİ SEMPTOMLAR DİKKATE ALINMALI

Alerjik bünyeye sahip kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan İçme, "Burada kişilerin daha önceden alerjik bir yapısının olması veya arı sokması veya başka bir şeye karşı ciddi alerjik reaksiyon vermiş olması çok önemli. Böyle bir şey varsa arı sokmalarında doğrudan 112 acil yardım aranıp gelinmeli. Onun dışında ciddi semptom diye sayabileceğimiz ağız içinde, dil gibi, boğaz gibi bir yere arı soktuysa veya boynundan soktuysa, şişmeye bağlı solunum sıkıntıları olabileceği için bu bizim için önemli bölgeler. Hastada nefes darlığı oluşmaya başladıysa, boğazında kaşıntı hissi, boğazında şişlik hissi, bu hastaların kendi yutkunmayla ilgili problemlerinin olması, şuur değişikliğinin olması, bayılmasının veya bayılayazmalarının olması da ciddi bir alerji ön semptomu olabileceği için bu hastaların da kesinlikle bir acil yardım alması gerekir" açıklamasında bulundu.

"İĞNE, KREDİ KARTININ UCUYLA HAFİF SIYIRARAK ALINABİLİR"

İçme, vatandaşların arı sokması sonrasında iğneyi kendilerinin çıkarabileceğini söyleyerek "Arının iğnesinin ucunda bir zehir kesesi vardır. Siz çıkarırken o keseyi patlatırsanız zehrin yayılmasını arttırırsınız. Ama oradaki soktuğu bölgenin de temizlenmesi gerekir. Bunu yaparken keseyi patlatmadan, kredi kartının ucuyla böyle hafif sıyırarak alınabilir. Alınmasında da fayda var. Ama cımbızla sıkarak veya elinizle sıkarak aldığınız zaman keseyi patlatırsanız bu daha ciddi semptomlara sebep olabilir" şeklinde konuştu.

ÇİÇEKLİ KIYAFETLER VE ŞEKERLİ YİYECEKLER ARILARI ÇEKİYOR

Arıların şekerli yiyeceklere ve çiçekli kıyafetlere daha fazla geldiğini dile getiren İçme, "Çiçek diye gördükleri için çiçek desenleri olan şeylere daha çok gelirler. Onun dışında doğal olarak bu dönemlerde biraz daha rahat kıyafetler giyildiği için, kısa kollu kıyafetlerimiz olduğu için bu risk daha da fazla olur. Ayrıca şekerli yiyecekler, içecekler yerken buna dikkat etmemiz lazım. Çünkü ağız içi sokmalarında genellikle kişi bir şeyleri, özellikle de şekerli bir şeyleri yerken arı eş zamanla ağzına girip bunu sokar. Bunlara dikkat etmek lazım" ifadelerine yer verdi.

"ANTİHİSTAMİNİK KREMLER BURADA İŞE YARAYABİLİR"

İçme, birden fazla arının soktuğu kişilerde alerjik reaksiyonların daha fazla olacağını anlattı. İçme, "Su ve sabunla o bölgeyi temizleyip enfeksiyon kapmasını önlemek, buz uygulayarak o ödemin çok fazla artmasını önlemek genellikle yeterli. Belki antihistaminik kremler burada işe yarayabilir. Ödeme, kaşıntıyı, ağrıyı alması açısından bazı kremler kullanılabilir" dedi.