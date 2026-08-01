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Yüzde 0'dan yüzde 51'e! 10 yıl sonra baraj yeniden doldu

Yozgat'ın içme suyu ihtiyacını karşılayan Musabeyli Cemil Çiçek Barajı'nda doluluk oranı yaklaşık 10 yıl aradan sonra yeniden yüzde 50'nin üzerine çıktı. Kuraklık nedeniyle geçen yıl aralık ayında su seviyesinin sıfıra kadar düştüğü barajda, kış aylarında etkili olan yağışlarla birlikte doluluk oranı yüzde 53-54 seviyelerine ulaştı. Bugün itibarıyla ise barajdaki doluluk oranının yüzde 51 olduğu bildirildi.

Gökçen Kökden

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Musabeyli Cemil Çiçek Barajı'nın yapımının tamamlandığı 2015-2016 yıllarından sonra ilk kez yeniden yüzde 50'nin üzerine çıktığını belirterek, kentte kısa vadede içme suyu sıkıntısı beklenmediğini söyledi.

"BARAJDAKİ DOLULUK ORANI BUGÜN İTİBARIYLA YÜZDE 51"

Yüzde 0 dan yüzde 51 e! 10 yıl sonra baraj yeniden doldu 1

Geçen yıl yaşanan kuraklığın ardından barajdaki su seviyesinin kritik seviyeye kadar gerilediğini hatırlatan Başkan Arslan, kış aylarında etkili olan yağışların su seviyesini önemli ölçüde artırdığını ifade etti.

Arslan, "Bildiğiniz gibi, Aralık ayında mevsimsel kuraklıklar ve yıllara yayılan kuraklık sebebiyle Musabeyli Barajı'ndaki su oranımız yüzde 0'a düşmüştü ve ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmıştık. Ancak kıştan bu tarafa yağan yağışlar sebebiyle barajdaki doluluk oranı yüzde 53-54'e kadar çıktı. Geçtiğimiz haziran ayına kadar olan dönemde yüzde 53-54'e kadar ulaştı. Şu anda ise bugün itibarıyla barajın doluluk oranı yüzde 51. Tabii ki kullanıyoruz. Bir taraftan eksiliyor, bir taraftan da geliyor. Bir taraftan sulamaya da bir miktar su veriyoruz ama buna rağmen yüzde 50'nin üzerindeyiz. Bu noktada ciddi bir sıkıntımız yok" dedi.

"İLK KEZ YENİDEN YÜZDE 50'NİN ÜZERİNE ÇIKTI"

Yüzde 0 dan yüzde 51 e! 10 yıl sonra baraj yeniden doldu 2

Şehir merkezindeki Kirazlı Göleti'nin de tam kapasiteyle hizmet verdiğini ifade eden Arslan, Musabeyli Barajı'nda ulaşılan seviyenin son 10 yılın en yüksek doluluk oranı olduğuna dikkat çekti.

Arslan, "Aynı şekilde şehir merkezindeki Kirazlı Göleti var. Onu da kullanıyor olmamıza rağmen göletteki doluluk oranı hâlen yüzde 100 olarak devam ediyor. Bu noktada kısa vadede Yozgat için bir su sıkıntısı gözükmüyor. Burada önemli olan da şu: Musabeyli Barajı, ilk defa yapıldığı dönemde, 2015-2016'da yüzde 50'nin üzerinde, yüzde 55 gibi bir doluluk oranına ulaşmıştı. O günden bu tarafa ilk defa baraj yüzde 50'nin üzerine çıktı. Genelde yüzde 30'lar civarında gidiyordu. Yüzde 50'nin üzerine çıktı. İnşallah sonbahar ve devamında kış mevsimiyle birlikte, yeni yağışlarla birlikte daha yüksek seviyelere ulaşacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
kuraklık baraj
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