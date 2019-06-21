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Uzun çalışma saatleri 'felç riskini' artırıyor

BBC BBC
21.06.2019 09:52 | Son Güncelleme

Fransa'da yapılan bir araştırma uzun çalışma saatlerinin felç riskini artırdığını ortaya koydu.

Uzun çalışma saatleri 'felç riskini' artırıyor

Angers Üniversitesi ile Fransa Sağlık ve Medikal Araştırma Milli Enstitüsü'nün yürüttüğü araştırmada uzun mesai, günde 10 saatten fazla ve yılda en az 50 gün çalışma şeklinde tanımlanıyor.

Sonuçları Amerikan Kalp Derneği'nin bilimsel dergisi Stroke'ta yayımlanan araştırmaya göre 10 yıldan fazla süre uzun mesai yapan kişiler, felçle en fazla karşı karşıya olan grup.

Araştırma 143 bin yetişkin üstünde yaş, sigara kullanımı ve çalışma saatleri ekseninde yürütüldü.

Bu kişilerin üçte biri uzun saatler çalışırken, yüzde 10'u 10 yıldan fazla süredir uzun mesai yapıyor.

Verileri incelenenlerden 1224 kişi felç geçirdi.

'FELÇ RİSKİ %45'

Araştırmaya göre uzmanlar uzun saatler boyunca çalışan insanların felç geçirme olasılığı diğerlerine kıyasla yüzde 29 fazla.

Bunu 10 yıldan uzun süredir sürdürenler ise yüzde 45 daha fazla riskle karşı karşıya.

Daha önce felç geçiren yarı-zamanlı çalışan işçiler çalışmaya dahil edilmedi.

'50 YAŞIN ARTI RİSK GRUBU'

Fransa'daki araştırmayı yürüten ekipten Dr. Alexis Descatha, "10 yıldan fazla süre çalışma ve felçle ilgili bağ 50 yaşının altındakiler için daha güçlü görünüyor. Bunu beklemiyorduk. Bunu daha fazla incelememiz lazım" dedi ve ekledi:

"Klinik tedavi uzmanı olarak hastalarıma daha verimli çalışmalarını öneriyorum ve kendime de bunu söylüyorum."

Sadece sayılara odaklanan araştırma bunun nedenlerini incelemiyor. Ancak diğer çalışmalarda kendi işlerine sahip kişilerin, üst düzey yöneticilerin ve müdürlerin uzun çalışma saatlerinden düzensiz vardiyalarda ve geceleri çalışan kişilere kıyasla daha az etkilendiği ortaya çıkmıştı.

İngiltere Felç Derneği de uzun mesai saatlerini dengelemek için spor yapmanın ve sağlıklı beslenmenin önemli olduğuna dikkat çekiyor.

Dernek Başkanı Dr. Richard Francis, "Uzun çalışsanız bile felç riskini azaltmak için yapabileceğiniz basit şeyler var. Sağlıklı beslenmek, spor için zaman ayırmak, sigarayı bırakmak ve tavsiye edilen oranda uyumak sağlığınızda büyük fark yaratır" diye konuştu.

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UZUN ÇALIŞMA SAATLERİ FELÇ RİSKİ

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