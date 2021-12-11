Uzun süredir yalnız olan Burcu Esmersoy aşk orucunu bozdu! Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Berk Suyabatmaz ile yollarını ayırdıktan sonra özel hayatıyla gündeme gelmek istemeyen güzel sunucu Burcu Esmersoy, önceki akşam yeni sevgilisiyle objektiflere takıldı.

"İLİŞKİMİZ UZUN ZAMANDIR SÜRÜYOR"

Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberibe göre, bir hayli keyifli olduğu gözlenen sevgililer, flaşların patlamasıyla kısa süreli şok yaşadı. Gazetecilerin, "Burcu hanım yeni ilişkiniz hayırlı olsun. İlişkiniz ne zaman başladı?" sorusuna Esmersoy, "Artık hayırlı olsun deyin. İlişkimiz uzun zamandır sürüyor" cevabını verdi.

SEVGİLİSİNİN ADINI SÖYLEMEDİ

Uzun süredir hayatında kimse olmayan sunucu, muhabirlerin "Uzun zamandır hayatınızda kimse yok. Sevgilinizi tanıyalım. Beyefendinin ismi nedir?" sorusuna "Demek ki yakalanmadan iyi idare etmişiz. Beyefendiyi sormayın, tanımaya gerek" diyerek kaçamak cevap verdi.Esmersoy'un aracını sevgilisi kullandı. Şoför ise arka koltukta oturdu.





