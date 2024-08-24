Uzun zamandır ekranlarda yoktu! Helin Kandemir o diziye dahil oldu

MYNET-İsimsizler, Doğduğun Ev Kaderindir, Kağıt Ev, Elbet Bir Gün ve Duy Beni gibi birçok projede yer alan Helin Kandemir televizyon ekranlarının ardından dijital platformda yayınlanan Aşk-Memnu uyarlaması "Bihter" filminde rol almıştı.

Yayınlandığı dönemde çok konuşulan filmde Nihal karakterine hayat veren Helin Kandemir'in performansı izleyenlerden tam not almıştı. Ünlü oyuncunun televizyon ekranlarına ne zaman döneceği merak edilirken yeni adresi belli oldu.

HEYECANLA BEKLENEN DİZİYE GİRDİ

Gazeteci Birsen Altin, Cem Yiğit Üzümoğlu,Meryem untaş'ın haberine göre Helin Kandemir; Fırat Tanış, Vahide PerçUzerli, Denise Capezza ve Devrim Yakut gibi ünlü isimlerin kadrosunda yer alacağı “Harika Çılgınlar” dizisine dahil oldu.

Mesleğe çocuk oyuncu olarak başlayan ve işine olan tutkusu ve başarısıyla takdir toplayan Helin Kandemir merakla beklenen dizide “Sümbül” rolüne hayat verecek.