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  4. Uzun zamandır ekranlarda yoktu! Helin Kandemir o diziye dahil oldu

Uzun zamandır ekranlarda yoktu! Helin Kandemir o diziye dahil oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
24.08.2024 12:23
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Son olarak televizyon ekranlarında Duy Beni dizisi ile boy gösteren Helin Kandemir dijital platformda yayınlanan Aşk-Memnu uyarlaması "Bihter" filminde hayat verdiği Nihal karakteriyle adından söz ettirmişti. Mesleğe çocuk oyuncu olarak başlayan Kandemir'in yeni adresi belli oldu.

MYNET-İsimsizler, Doğduğun Ev Kaderindir, Kağıt Ev, Elbet Bir Gün ve Duy Beni gibi birçok projede yer alan Helin Kandemir televizyon ekranlarının ardından dijital platformda yayınlanan Aşk-Memnu uyarlaması "Bihter" filminde rol almıştı.

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Yayınlandığı dönemde çok konuşulan filmde Nihal karakterine hayat veren Helin Kandemir'in performansı izleyenlerden tam not almıştı. Ünlü oyuncunun televizyon ekranlarına ne zaman döneceği merak edilirken yeni adresi belli oldu.

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HEYECANLA BEKLENEN DİZİYE GİRDİ

Gazeteci Birsen Altin, Cem Yiğit Üzümoğlu,Meryem untaş'ın haberine göre Helin Kandemir; Fırat Tanış, Vahide PerçUzerli, Denise Capezza ve Devrim Yakut gibi ünlü isimlerin kadrosunda yer alacağı “Harika Çılgınlar” dizisine dahil oldu.

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Mesleğe çocuk oyuncu olarak başlayan ve işine olan tutkusu ve başarısıyla takdir toplayan Helin Kandemir merakla beklenen dizide “Sümbül” rolüne hayat verecek.

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Helin Kandemir
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