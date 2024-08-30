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  4. Uzun zamandır kemoterapi görüyor... Mahmut Tuncer zor günler geçiren Kahtalı Mıçe'yi ziyaret etti! Son haline yorum yağdı

Uzun zamandır kemoterapi görüyor... Mahmut Tuncer zor günler geçiren Kahtalı Mıçe'yi ziyaret etti! Son haline yorum yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
30.08.2024 07:56
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'Kahtalı Mıçe' olarak tanınan şarkıcı Mustafa Aslan, hakkında geçtiğimiz aylarda gırtlak kanseri olduğu ve maddi durumunun kötü olduğu iddiaları gündeme gelmişti. Ünlü isim bu iddiaları yalanlayarak 'Evet, biraz rahatsızım ama gırtlak kanseri değilim' açıklamasını yapmıştı. Şimdilerde kemoterap tedavisi gören Kahtalı Mıçe'yi, Mahmut Tuncer ziyaret etti. Kahtalı Mıçe'nin son haline yorum yağdı.

Uzun zamandır kemoterapi görüyor... Mahmut Tuncer zor günler geçiren Kahtalı Mıçe'yi ziyaret etti! Son haline yorum yağdı

MYNET-‘Kahtalı Mıçe’ olarak tanınan şarkıcı Mustafa Aslan’ın gırtlak kanserine yakalandığı iddia edilmiş Kahtalı Mıçe hayranlarını üzen bu iddiaların ardından açıklama yapmıştı.

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KEMOTERAPİ GÖRÜYOR

Ünlü türkücü 'Evet, biraz rahatsızım ama gırtlak kanseri değilim. İki tane kitle var ince bağırsağımın üstünde. Onun tedavisini ve kemoterapisini görüyorum' demişti.

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer, zor günler geçiren arkadaşını yalnız bırakmayarak onu ziyarete gitti.

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ARKADAŞINI YALNIZ BIRAKMADI

Mahmut Tuncer, Kahtalı Mıçe ile birlikte olduğu fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşarak; "Değerli sanatçı dostum Kahtalı Mıçe'yi ziyaret ettim. Sağlık durumu gayet iyi. Yine güzel günlerde tekrar buluşmak üzere" ifadelerini kullandı.

Kahtalı Mıçe'nin son haline ise kısa sürede yorum yağdı. Ünlü isme; 'gayet iyi görünüyor', 'çok geçmiş olsun' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Mahmut Tuncer Kahtalı Mıçe
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