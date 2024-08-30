Uzun zamandır kemoterapi görüyor... Mahmut Tuncer zor günler geçiren Kahtalı Mıçe'yi ziyaret etti! Son haline yorum yağdı

MYNET-‘Kahtalı Mıçe’ olarak tanınan şarkıcı Mustafa Aslan’ın gırtlak kanserine yakalandığı iddia edilmiş Kahtalı Mıçe hayranlarını üzen bu iddiaların ardından açıklama yapmıştı.

KEMOTERAPİ GÖRÜYOR

Ünlü türkücü 'Evet, biraz rahatsızım ama gırtlak kanseri değilim. İki tane kitle var ince bağırsağımın üstünde. Onun tedavisini ve kemoterapisini görüyorum' demişti.

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer, zor günler geçiren arkadaşını yalnız bırakmayarak onu ziyarete gitti.

ARKADAŞINI YALNIZ BIRAKMADI

Mahmut Tuncer, Kahtalı Mıçe ile birlikte olduğu fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşarak; "Değerli sanatçı dostum Kahtalı Mıçe'yi ziyaret ettim. Sağlık durumu gayet iyi. Yine güzel günlerde tekrar buluşmak üzere" ifadelerini kullandı.

Kahtalı Mıçe'nin son haline ise kısa sürede yorum yağdı. Ünlü isme; 'gayet iyi görünüyor', 'çok geçmiş olsun' gibi yorumlar yapıldı.