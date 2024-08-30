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Fiyatı 2559 TL'ye düştü! Skechers outdoor ayakkabıda bugüne özel fırsat

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
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Ayağınızı saran ergonomik tasarımıyla adeta bulutların üzerinde yürür hissi veren bir ayakkabıya sahip olmak ister misiniz? Yanıtınız "Evet!" ise bu yazımızı okumadan geçmeyin. İşte detaylar...

Fiyatı 2559 TL'ye düştü! Skechers outdoor ayakkabıda bugüne özel fırsat

Doğa tutkunları ve açık hava aktivitelerini sevenler için tasarlanan outdoor ayakkabılar, her adımda maksimum performans ve konfor sunan ayakkabılar arasında yer alıyor. Çok dayanıklı materyallerden üretilen bu ayakkabılarda su ve rüzgar geçirmezlik, güvenli yürüyüş desteği, ultra konforlu taban yapısı gibi bir dizi özellik bulunuyor. Üstelik çok uzun yıllar yıpranmıyor... Siz de "Bir çift outdoor ayakkabıya ihtiyacım var" diyorsanız, kalitesiyle kendini kanıtlamış Skechers markasının bugüne özel indirimde olan Bionic Trail modeline bir göz atabilirsiniz.

Skechers Bionic Trail Outdoor Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-08-30T093539.820

Skechers Bionic Trail Outdoor Ayakkabı, doğa yürüyüşleri veya diğer açık hava aktiviteleri için tasarlanmışştır. Dayanıklı ve su geçirmez malzemelerden üretilen ayakkabı, zorlu arazilerde rahatlıkla kullanılabilir. Ayak anatomisine uygun olarak tasarlanmış bir tabana sahip olan ürün, ayakta rahatlık ve desteğin sağlanmasına yardımcı olur. Ayrıca, burun ve topuk kısımlarında çarpma koruması bulunur, bu da ayaklarınızı korurken daha fazla dayanıklılık sağlar. Ayakkabının dış tabanı, kaymaz ve tutuşu sağlayan özellikleriyle öne çıkar; orta tabanındaki yastıklama sayesindeyse darbe emilimi sağlanır ve ayak yorgunluğunu azaltır.

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok kaliteli. Orijinal ürün."

  • "İyi kalite ve rahat bir ayakkabı."

  • "İyi bir çift ayakkabım olsun diyorsanız hiç düşünmeden alın derim."
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Bu içerik 30 Ağustos 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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