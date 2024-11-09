Uzun zamandır ortalarda yoktu... Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Küçük Osman'ı Emir Berke Zincidi son haliyle gündemde

2010-2013 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Wilma Elles, Yıldız Çağrı Atiksoy, Aras Bulut İynemli, Farah Zeynep Abdullah'ın paylaştığı Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde hayat verdiği 'Küçük Osman karakteriyle gönülleri feth eden Emir Berke Zincidi uzun zamandır ortalarda görünmüyor.

Şimdilerde 19 yaşında koca bir delikanlı olan Emir Berke Zincidi Bahçeşehir Üniversitesi'nde Sinema ve Televizyon Bölümü'nde okuyor.

Küçük Ağa, Bir Deniz Hikayesi ve İkizler Memo-Can gibi birçok projede boy gösteren Emir Berke Zincidi uzun zamandır ekranlardan uzakta.

YORUM YAĞDI

Verdiği bir röportajda anısı kalacak projeler de rol almak istediğini söyleyen Emir Berke, şimdi de son haliyle gündem oldu. Çocuk yıldızın son haline 'çocuktan daha tatlıydı', 'çok özledik', 'çok yakışıklı' gibi yorumlar yapıldı.

Babası bir model olan Emir Berke Zincidi, 2 yaşında anne ve babası tarafından bir ajansa yazdırılmış ve pek çok reklam filminde oynadıktan sonra Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizi için iki yüz çocuk arasından seçilerek dizide Osman Akarsu karakterini canlandırmıştır.

Dizide iki oyuncu koçu tarafından rolüne hazırlanan Zincidi, o dönem pedagog eşliğinde çekimlere katılmış.

Emir Berke Zincidi, ''2010 Yılı Televizyon Yıldızları'' ödül töreninde "Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu" ödülünü almıştı.