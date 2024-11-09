MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Uzun zamandır ortalarda yoktu... Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Küçük Osman'ı Emir Berke Zincidi son haliyle gündemde

Uzun zamandır ortalarda yoktu... Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Küçük Osman'ı Emir Berke Zincidi son haliyle gündemde

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
09.11.2024 16:02
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Henüz iki yaşında bir bebekken reklam filmlerinde yer almaya başlayan ve bir dönemin reyting rekortmeni dizisi Öyle Bir Geçer Zaman ki'de 'Osman Akarsu' karakterine hayat vererek hafızalarımıza kazınan Emir Berke Zincidi şimdilerde 19 yaşında koca bir delikanlı. Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Emir Berke şimdi son haliyle gündem oldu.

Uzun zamandır ortalarda yoktu... Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Küçük Osman'ı Emir Berke Zincidi son haliyle gündemde

2010-2013 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Wilma Elles, Yıldız Çağrı Atiksoy, Aras Bulut İynemli, Farah Zeynep Abdullah'ın paylaştığı Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde hayat verdiği 'Küçük Osman karakteriyle gönülleri feth eden Emir Berke Zincidi uzun zamandır ortalarda görünmüyor.

OSMAN 1

Şimdilerde 19 yaşında koca bir delikanlı olan Emir Berke Zincidi Bahçeşehir Üniversitesi'nde Sinema ve Televizyon Bölümü'nde okuyor.

osman 2

Küçük Ağa, Bir Deniz Hikayesi ve İkizler Memo-Can gibi birçok projede boy gösteren Emir Berke Zincidi uzun zamandır ekranlardan uzakta.

emir 1

YORUM YAĞDI

Verdiği bir röportajda anısı kalacak projeler de rol almak istediğini söyleyen Emir Berke, şimdi de son haliyle gündem oldu. Çocuk yıldızın son haline 'çocuktan daha tatlıydı', 'çok özledik', 'çok yakışıklı' gibi yorumlar yapıldı.

EMİR 2

Babası bir model olan Emir Berke Zincidi, 2 yaşında anne ve babası tarafından bir ajansa yazdırılmış ve pek çok reklam filminde oynadıktan sonra Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizi için iki yüz çocuk arasından seçilerek dizide Osman Akarsu karakterini canlandırmıştır.

emir 3

Dizide iki oyuncu koçu tarafından rolüne hazırlanan Zincidi, o dönem pedagog eşliğinde çekimlere katılmış.

EMİR 4

Emir Berke Zincidi, ''2010 Yılı Televizyon Yıldızları'' ödül töreninde "Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu" ödülünü almıştı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Emir Berke Zincidi öyle bir geçer zaman ki
En Çok Okunan Haberler
15 TL'den 5 bin TL'ye çıkacak! Elinizi çabuk tutun, iki ay kaldı

15 TL'den 5 bin TL'ye çıkacak! Elinizi çabuk tutun, iki ay kaldı

Dava başlayınca kimliği merak uyandırdı, geçmişi gündem oldu

Dava başlayınca kimliği merak uyandırdı, geçmişi gündem oldu

Pakistan'da yolcu treni istasyonunda patlama!

Pakistan'da yolcu treni istasyonunda patlama!

Asgari ücret zammına 'enflasyon' ayarı! "En az" diyerek rakam verdi

Asgari ücret zammına 'enflasyon' ayarı! "En az" diyerek rakam verdi

Türkiye'ye gelip gördüler, gözlerine inanamadılar

Türkiye'ye gelip gördüler, gözlerine inanamadılar

450 TL'lik yemeğe 100 bin TL'lik bahşiş bıraktı! Restoran dava açtı

450 TL'lik yemeğe 100 bin TL'lik bahşiş bıraktı! Restoran dava açtı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.