Uzun zamandır ortalarda yoktu! Sertab Erener'in son halini görenler çok şaşırdı

Dillere pelesenk olan şarkıları ve güçlü sesiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Sertab Erener bir süredir ekranlardan uzaktı.

Uzun bir aradan sonra geri dönen Sertab Erener yıllar önce yayınlamış olduğu "Mecbursun" şarkısını bir kez daha yorumladı.

Erener şarkıya bir de klip çekerek paylaştı. İzleyicilerin dikkatini ise yüzündeki değişim çekti.

SON HALİNE YORUM YAĞDI

Sertab Erener'in estetikle değişen yüzü herkesi şaşırttı. Ünlü isme sosyal medyada; 'Ne Sertab kalmış ne de Erener', 'Seda Sayan bu', 'Estetikten sesi de bozulmuş', 'Botoks ve dolgudan bu yüzden haz etmiyroum' gibi yorumlar yapıldı.







