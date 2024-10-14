V ile başlayan kelimeler nelerdir? Türkçe ve İngilizce V harfi ile başlayan kelimeler

Türkçemizde V ile başlayan kelimelerin sayısı ortalama 800 civarındadır. Bu harfle başlayan en kısa kelimeler sadece 2 harflidir. Bu harf, aynı zamanda alfabemizde yer alan 21 ünsüz harften biri olarak da bilinmektedir. V ile başlayan İngilizce kelimeler ise sayı olarak 4 binden fazladır. İngilizce diline ilk kez başlayacak kişilerin alfabeyi meydana getiren harfleri kavraması ve bu harflerle başlayan sözcükleri öğrenmesi son derece önemlidir.

V ile başlayan kelimeler nelerdir?

V harfi, Türk alfabesinin 27. sırasında yer almaktadır. Ü harfinden sonra, Y harfinden ise önce gelen bu harf, ünsüz bir harf özelliğini taşımaktadır. V harfi ile başlayan kelimeler, İngilizce diline kıyasla sayı bakımından daha azdır. Ancak dilimizde bu harfin başında olduğu pek çok kelime yaygın olarak kullanılmaktadır. V ile başlayan Türkçe kelimeler, alfabeyi yeni öğrenen kişiler için de ayrı bir öneme sahiptir. Bu harfle başlayan “Vatikan, Van” gibi ülke ve şehir isimleri de vardır. Bu bağlamda V harfi ile başlayan Türkçe kelimeler arasında en sık kullanılanları şöyledir:

V ile başlayan 4 harfli kelimeler: Veda, vaat, vale, vaka, veli, vefa, vida, vaaz, vana, valf, veya, veri, vize, veba, volt, vasi, vazo, vals, vali, vaki gibi.

V ile başlayan 5 harfli kelimeler: Vapur, valiz, vakit, valla, vahşi, vagon, varis, varan, vakıf, varış, vuruş, vurgu, vezir, vurma, vücut, vites, vokal, verim, vulva, vatka gibi.

V ile başlayan 6 harfli kelimeler: Vasıta, vadeli, vahşet, valide, vebalı, varmak, vantuz, vazife, varlık, vefalı, vermek, vesait, vesair, vicdan, vizyon, vurucu, vurgun, vuslat, vidalı, vesika gibi.

V ile başlayan İngilizce kelimeler nelerdir?

İngilizce alfabesi, Türk alfabesine nazaran ekstradan “x, w, q” gibi farklı harfler içermektedir. Ayrıca Türkçemizde olduğu gibi İngilizce'de “ç, ş, ğ, ü” gibi harfler de bulunmamaktadır. İngilizcede ayrıca harflerin okunuşu da birbirinden farklıdır. V harfi İngilizce dilinde yaygın olarak “vi” şeklinde telaffuz edilmektedir.

İngilizce'yi doğru bir şekilde yazmak, okumak ve konuşabilmek için alfabeyi öğrenmek önemlidir. Bu bağlamda V harfi ile başlayan İngilizce kelimeler arasında en sık kullanılanları ve anlamları şu şekildedir: