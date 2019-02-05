Vahşi hayvanların öldürdüğü düşünülen kurbanın katili komşusu çıktı

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GÜNDEM  | 05.02.2019 18:25 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ormanlık alanda cesedi bulunan ve yabani hayvanların saldırısı sonucu hayatını kaybettiği sanılan Recep Karaca'nın (54), komşusu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Vahşi hayvanların öldürdüğü düşünülen kurbanın katili komşusu çıktı

Kormanlar köyünde yaşayan Recep Karaca, 28 Ocak günü hayvanlarına bakmak için ormanlık alana gitti. Akşam eve dönmeyince de ailesi, köylüler ile birlikte ormanda arama çalışması başlattı. Gece yarısına doğru ise Recep Karaca'nın cesedi bulundu. Yabani hayvanların saldırısına uğradığı zannedilen Recep Karaca'nın, yapılan otopsi sonucunda av tüfeği ile sırtından vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Bunun üzerine araştırmalara başlayan jandarma, şüpheli olarak Karaca'nın komşusu Veli B.'yi gözaltına aldı. Olay yerine götürülerek keşif yaptırılan Vedat B., cinayeti soğukkanlılıkla anlattı. Veli B. ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)

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allah sonumuzu hayır etsin manyak dolu
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