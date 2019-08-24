Vahşice öldürülmüştü! Abisi korkunç gerçekleri anlattı

Yaralanan Tuba Erkol, can havliyle kapıyı açıp, dışarı kaçmak istedi. Çiftin, yaşları 9 ile 13 arasında değişen 3 çocuğu, babalarını engellemeye çalıştı. Çocukların tüm çabalarına rağmen eşinin peşinden giden Bekir Erkol, Tuba Erkol'u apartman içinde defalarca bıçakladı. Bekir Erkol, ardından 2 erkek çocuğunu yanına alıp, olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücuduna 20 bıçak darbesi alan Tuba Erkol'un, hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayetten sonra 2 oğluyla annesinin evine giden Bekir Erkol, polisi arayarak teslim olmak istediğini söyledi. Erkol, suç aleti bıçakla birlikte, gelen polislere teslim oldu. Erkol, çıkarıldığı mahkemece 'eşi kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.

'AĞABEY BU ADAM BENİ ÖLDÜRECEK DERDİ'

16 yıllık evliliği boyunca kardeşinin çok zor dönemler geçirdiğini ve kardeşinin eşinin kendisine bir şey yapacağından korktuğunu belirten Derviş Ceran, şunları anlattı:

"Benim kardeşim çok zor günler yaşadı. Kardeşim bu olaydan önce bana, 'Ağabey bizim gidişimiz kötü. Biz bu işe çözüm bulamazsak işler çok kötü yerlere gidecek' diyordu. Elimizden gelen maddi- manevi yardımı yapmaya çalıştık. Aile olarak bir şeylerin yıkılmasını istemedik. Her şey yoluna girsin istedik. Ama durum bir yerlere vardıktan sonra artık kontrolden çıktığını anladım ama maalesef bu mahalle baskısı bazen bazı şeylerin önüne geçiyor. İnsanlar bu tip şeylerle karşılaştığı zaman bu mahalle baskısına göre değil de kendi kararlarını kendileri alsın. Mahalle baskısı ile hareket etmesinler. Maalesef biz bunun kurbanı olduk. Kardeşim onun kurbanı oldu. Kardeşim çok büyük acılar çekti. Kardeşim 14 senedir bu işkencelere maruz kaldı. Sonu böyle olsun istemezdik ama maalesef böyle oldu. Bana, 'Ben işimi Allah'a bıraktım. Çünkü Allah bizim vekilimizdir' diyordu. Öldürülmekten hep korkuyordu. Bana, defalarca 'Ağabey beni bu adam öldürecek diyordu'. Etrafına rol yapan bir adamdı. Bize karşı melek, evde şeytana dönüşüyordu. Bekir ile defalarca konuştuk. Düzeleceği konusunda bize sözler vermişti."