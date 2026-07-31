EĞİTİM

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber

Pahalı vakıf üniversitesi fiyatlarının perde arkası: Öğrenciler gerçekte ne kadar ödüyor?

Üniversite tercih dönemi geldiğinde hem aday öğrencilerin hem de velilerin en çok odaklandığı konulardan biri şüphesiz üniversite ücretleri oluyor. Haberlerde ve sosyal medyada dönen yüksek rakamları görünce de herkesin gözü korkuyor. Peki "işte en pahalı üniversiteler" diye gösterilen o haberler ne kadar gerçeği yansıtıyor?

Pahalı vakıf üniversitesi fiyatlarının perde arkası: Öğrenciler gerçekte ne kadar ödüyor?

Haberlerdeki fiyatlar neden yanıltıcı?

Liste fiyatı yüksek üniversiteler arasında Nişantaşı Üniversitesi'nin Tıp Fakültesi en yüksek fiyatlı olarak gösteriliyor. Söylenen rakam 3.740.000 TL ve ilk bakışta bu fiyata okumanın imkansız gibi gözüküyor.
Lakin bu fiyat kılavuza bildirilen liste fiyatı. İşin mutfağına girdiğinizde ve detaylı araştırdığınızda durum tamamen değişiyor.

%50 ÖSYM indirimli hali ise 1.850.000 TL olan ücret, uygulanan burslarla daha da aşağılara çekiliyor. Nilşantaşı Üniversitesi'nin sırasına göre uyguladığı Tercih Bursu ile birlikte uygulanan diğer ek indirimlerle birlikte bu fiyat 1 milyon TL civarına kadar düşebiliyor.

Yani haberlerde "en pahalı" diye manşete çekilen bu bölüm uygulanan üst üste burslarla piyasadaki en ucuz alternatiflerden birine dönüşebiliyor.
Pahalı vakıf üniversitesi fiyatlarının perde arkası: Öğrenciler gerçekte ne kadar ödüyor? 1

Üniversite ücretlerinin gizli kahramanı "sabit ücret garantisi"

Pek çok öğrenci ve veli enflasyon ve zam endişesiyle yüksek gözüken fiyatların ilerleyen senelerde daha da artacağını düşünerek vakıf üniversitelerine mesafeli yaklaşıyor. Oysa bazı üniversiteler öğrencilerine eğitimi boyunca fiyatı sabitleme imkanı sunuyor.

3-4 yıl önce 100.000 TL ile tıp fakültesine kayıt yaptıran bir öğrenci, bugün hala 100.000 TL üzerinden ödeme yapmaya devam ediyor! Günümüz koşullarında tıp gibi 6 yıllık devasa bir eğitimi sabitlediğiniz rakamla bitirebilmek, aileler için inanılmaz bir güvence.

Tercih yapacak adaylara ve velilere altın tavsiyeler

Sadece haber başlıklarına veya tercih kılavuzundaki çıplak rakamlara bakarak karar vermek büyük bir hata. Süreci doğru yönetmek için karar vermeden önce ilk olarak ilgilendiğiniz üniversitenin tercih merkezini mutlaka arayın veya kampüsünü ziyaret edin. Üniversitelere tercih sırasında vereceğiniz konuma göre ne kadar indirim alabileceğinizi mutlaka sorun. Bunların yanında başarı bursları, kardeş indirimleri, sporcu bursları ve kampüs içi tercih bursları gibi burs kombinasyonları şansınızı öğrenin.

Özetleyecek olursak vakıf üniversitelerinin sunduğu burs çeşitliliği haberlerde gösterilenden çok daha geniş. Haberlerde gördüğünüz yüksek rakamlar yüzünden hayalinizdeki bölümden vazgeçmeyin; gidin, arayın ve size göre olan gerçek rakamları doğrudan kaynağından öğrenin.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2026 ALES/2 ne zaman yapılacak? 2026 ALES/2 ne zaman yapılacak?
Öğrenci affı TBMM'de kabul edildi! Üniversite affından ikinci kez yararlanacaklarÖğrenci affı TBMM'de kabul edildi! Üniversite affından ikinci kez yararlanacaklar

Anahtar Kelimeler:
tercih dönemi üniversite tercih
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı

Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! İspanya'da yüzlerce göçmen kıyıya akın etti, acil alarm verildi

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! İspanya'da yüzlerce göçmen kıyıya akın etti, acil alarm verildi

Galatasaray'dan Reijnders bombası! Gardi'nin Cimbom'a son hediyesi

Galatasaray'dan Reijnders bombası! Gardi'nin Cimbom'a son hediyesi

Ece Erken 'yasak aşk' iddiasıyla gündemde! Savunması gündemde

Ece Erken 'yasak aşk' iddiasıyla gündemde! Savunması gündemde

ÖTV'de yeni düzenleme: Binek otomobillere asgari maktu vergi geldi

ÖTV'de yeni düzenleme: Binek otomobillere asgari maktu vergi geldi

1,72 milyar dolarlık imza! Araç muayenesinde yeni dönem için geri sayım başladı

1,72 milyar dolarlık imza! Araç muayenesinde yeni dönem için geri sayım başladı

Diğer Haberler

2026 ALES/2 ne zaman yapılacak? ALES/2 sınav giriş belgesi nasıl alınır?

2026 ALES/2 ne zaman yapılacak?

Öğrenci affı TBMM'de kabul edildi! Üniversite affından ikinci kez yararlanacaklar

Öğrenci affı TBMM'de kabul edildi! Üniversite affından ikinci kez yararlanacaklar

Üniversitelerde yeni dönem: Öğrenciye 2 ek sınav, akademisyene 75 yaş yolu

O öğrencilere iki şans daha

2026 KPSS Ön Lisans başvuruları başladı! KPSS Ön Lisans başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, son gün ne zaman?

2026 KPSS Ön Lisans başvuruları başladı!

MEB'den YKS tercihlerinde kritik adım! Türkiye genelinde harekete geçildi

MEB'den YKS tercihlerinde kritik adım!

MEB'den okullarda köklü değişiklik! Yeni dönem kuralları açıklandı

MEB'den okullarda köklü değişiklik! Yeni dönem kuralları...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.