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VakıfBank, final serisinde durumu 2-0'a getirdi

14.04.2021 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Opet'i sahasında 3-0 mağlup etmeyi başaran Vakıfbank, seride durumu 2-0'a getirdi ve kupaya 1 adım daha yaklaştı. Serinin 3. maçı 16 Nisan Cuma günü oynanacak.

VakıfBank, final serisinde durumu 2-0'a getirdi

Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisi ikinci maçında VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i ağırladı. Serinin ilk maçını kazanan sarı-siyahlılar, ikinci maçta da 25-23, 25-19 ve 25-21'lik setlerle maçı 3-0 kazanarak seride durumu 2-0'a getirdi.

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Serinin üçüncü maçı 16 Nisan Cuma günü VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak. Sarı-siyahlı takım, bu maçı kazanması halinde ligi şampiyon olarak tamamlayacak.

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VAKIFBANK - FENERBAHÇE OPET

Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Erol Akbulut, Metin Korkut

Vakıfbank: Kübra 4, Meliha 5, Haak 23, Michelle 15, Maja 3, Zehra 8, Ayça (L)
Fenerbahçe Opet: Kelsey 13, Dicle 2, Vargas 17, Busa 3, Eda 7, Naz 2, Aylin (L), Melis, Beliz 2

Setler: 25-23, 25-19, 25-21
Süre: 81 dakika (26, 27, 28)

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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VakıfBank
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