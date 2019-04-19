Vakıfbank'ın yıldızı Robinson Fenerbahçe'ye transfer oldu iddiası

Vakıfbank'ın yıldızı Kelsey Robinson’un Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edildi.. Bu bomba iddia ise Brezilya’nın WebVolei sitesinden.. İşte ayrıntılar...

Brezilya’nın WebVolei sitesinde ‘Kelsey Robinson Türkiye’de takım değiştiriyor’ başlığıyla verilen haberde ‘Amerikalı sporcu gelecek sezon Vakıfbank ile yollarını ayıracak. Vakıfbank’ın rakibi Fenerbahçe’ye yakın’ ifadeleri kullanıldı. Sırp voleybolcu Brankica Mihajlovic ve doğum sonrası salonlara dönecek olan Naz Aydemir’in de Robinson’a sarı-lacivertli takımda eşlik edeceği belirtildi.

KELSEY ROBİNSON KİMDİR?

25 Haziran 1992’de Elmhurst/İllinois’de dünyaya gelen Kelsey Robinson, 2013 yılında Nebraska-Lincoln Üniversitesi’nden mezun oldu. 188 cm boyunda olan ve smaçör pozisyonunda oynayan Robinson, geçtiğimiz sezon VakıfBank’ın 2017 CEV Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaştığı Imoco Volley Conegliano takımında forma giydi. Aynı şampiyonanın rüya takımına seçilen Kelsey, en iyi smaçör bireysel ödülünün de sahibi oldu. Robinson, 2016 Olimpiyat Oyunları’nda bronz, 2014 Dünya Şampiyonası’nda ise Amerika Birleşik Devletleri ile altın madalya kazanmıştır. VakıfBank forması altında 1 Dünya Kulüpler Şampiyonası Şampiyonluğu, 1 Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu, 1 Türkiye Ligi Şampiyonluğu yaşadı.

