VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde yarı finalde

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venus Sultanlar Ligi play - off çeyrek final serisinde ikinci maçında evinde Nilüfer Belediyespor'u 25-21, 25-17 ve 25-12'lik setlerle 3-0 mağlup etti. İlk karşılaşmayı da kazanan sarı-siyahlılar böylece yarı finale yükseldi. Sarı-siyahlılar yarı final serisinde Türk Hava Yolları - Fenerbahçe eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Vakıfbank 3-0 Nilüfer Bld
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Erol Akbulut, Mehmet Gül
Vakıfbank: Kübra 11, Cansu 1, Ebrar 13, Milena 7, Lonneke 13, Kelsey 12, Gizem (L), Tuğba 2, Buket 1, Derya 1
Nilüfer Bld: Buse 2, Lazic 4, Özgen, Bytsenko 9, Bailey 5, Selin 4, Aylin (L), Elif 5, Seda, Aslı 2, Hande
Setler: 25-21, 25-17, 25-12
Süre: 73 dakika (24', 26', 23')
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