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VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde yarı finalde

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 29.03.2019 10:33 | Son Güncelleme

VakıfBank, Vestel Venus Sultanlar Ligi play off çeyrek final serisinde ilk maçta 3-0 yendiği Nilüfer Belediyespor'u ikinci karşılaşmada da 3-0 mağlup ederek, yarı finale yükseldi. Sarı-siyahlılar, yarı finalde THY - Fenerbahçe galibiyle mücadele edecek.

VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde yarı finalde

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venus Sultanlar Ligi play - off çeyrek final serisinde ikinci maçında evinde Nilüfer Belediyespor'u 25-21, 25-17 ve 25-12'lik setlerle 3-0 mağlup etti. İlk karşılaşmayı da kazanan sarı-siyahlılar böylece yarı finale yükseldi. Sarı-siyahlılar yarı final serisinde Türk Hava Yolları - Fenerbahçe eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Vakıfbank 3-0 Nilüfer Bld

Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Erol Akbulut, Mehmet Gül

Vakıfbank: Kübra 11, Cansu 1, Ebrar 13, Milena 7, Lonneke 13, Kelsey 12, Gizem (L), Tuğba 2, Buket 1, Derya 1
Nilüfer Bld: Buse 2, Lazic 4, Özgen, Bytsenko 9, Bailey 5, Selin 4, Aylin (L), Elif 5, Seda, Aslı 2, Hande

Setler: 25-21, 25-17, 25-12
Süre: 73 dakika (24', 26', 23')

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Anahtar Kelimeler:
vakıfbank Nilüfer Belediyespor Vestel Venüs Sultanlar Ligi

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