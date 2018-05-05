Valbuena'nın kariyer freni

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; Kariyerini zirvede sürdürmek isteyen, sürekli futbolun içinde olmayı dileyen Fransız futbolcu bu nedenle sarı-lacivertli takımda kalmaya sıcak bakıyor. Çin ya da Katar gibi alternatifleri düşünmeyen 33 yaşındaki yıldıza ayrıca Fransa Ligue 1 takımları da Türkiye’de kazandığı parayı ödemeye yanaşmıyor.

Fenerbahçe’de sezon başından bu yana her zaman en fazla konuşulan isim olan Mathieu Valbuena’nın geleceği de sürekli gündemde duruyor. Yıldız transfer olarak sezona başlarken kadroya katılan ama sezonun genelinde yedek kulübesinde kalan Valbuena için her şeye karşın tüm yollar Fenerbahçe’ye çıkıyor.

Kariyerini zirvede sürdürmek isteyen, futbolun içinde olmayı dileyen yıldız oyuncu, bu nedenle sarı-lacivertli takımda kalmaya sıcak bakıyor, sadece Avrupa ya da ülkesi Fransa’dan aynı maaş şartlarını karşılayabilecek bir takımla anlaşmayı umuyor.

Çin ya da Katar gibi alternatifleri asla düşünmeyen, Avrupa futbolundan uzaklaşmak istemeyen 33 yaşındaki oyuncu, hem kupalar kazanmak hem de iddialı bir ligde yer alma hedefini koruyor. Her ne kadar yedek kalmayı istemese de kariyerinin tehlikeye girmemesi adına sarı-lacivertli takımdaki avantajları dikkat çekiyor. Buna göre Valbuena’nın önündeki iki alternatif şöyle duruyor:

