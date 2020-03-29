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Valencia'da 25 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

İSPANYA HABERLERİ  | 29.03.2020 17:30 | Son Güncelleme

İspanya La Liga temsilcisi Valencia'da tam 10 futbolcu ve 15 personelde yeni tip koronavirüs (Covid-19) çıktı.

Valencia'da 25 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

La Liga temsilcisi Valencia'da daha önce Mangala, Ezequiel Garay ve Jose Gaya'nın koronavirüs testi pozitif çıkarken, bu kez daha vahim bir gerçek oraya çıktı. İspanyol Marca Gazetesi'nde yer alan habere göre Valencia takımında tam 10 futbolcu ve 15 personelde koronavirüs çıktı.

GARAY: 2020 KÖTÜ BAŞLADI

Öte yandan İspanyol ekibinde Garay, testinin pozitif çıkmasının ardından açıklamalarda bulunmuştu. Tecrübeli savunmacı konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "2020'nin kötü başladığı açık. Koronavirüs testim pozitif çıktı. Kendimi iyi hissediyorum ve talimatları dikkate alarak izole bir şekilde hayatıma devam ediyorum." demişti.

25 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Koronavirüs kabusu, İspanyol ekibi Valencia'yı sarsmaya devam ediyor. Valencia Kulübü, toplam 25 kişinin testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.


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