Valencia'da koronavirüs vakası

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Valencia'da iki kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, futbolcular ve teknik heyete yapılan testler sonucu iki kişide virüs tespit edildiği belirtildi.
Bu isimlerin evlerinde karantinaya alındığı ve sağlık otoritelerine bilgi verildiği kaydedildi.
İspanya'da bugüne kadar 370 bin 60 kişi koronavirüse yakalanırken, 28 bin 576 kişi hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.
Yıldız golcünün menajerinden Beşiktaş açıklaması
G.Saray'dan bomba hamle! F.Bahçeli yıldız ile temas kurdu...
Süper Lig devi Elneny transferini bitiriyor
Trabzonspor'un yeni jokeri; Trondsen
Albayrak ve Gümüşdağ transfer için buluşuyor
Balotelli, Beşiktaş için ciddi bir kumar
Ronaldinho için kritik gün 24 Ağustos
Romelu Lukaku rekor kırdı!
Fenerbahçe'de antrenmanlar devam ediyor
Sosa'nın Fenerbahçe'den istediği ücret belli oldu!
Alman devi yeni sezon formasında cami silüetine yer verdi
Havuz başında üstsüz fotoğrafını paylaştı...
Nagatomo ve Mehmet Ekici aynı takımda buluşuyor
Ronaldo takımdan ayrılıyor! Yeni takımı herkesi şaşırttı...
Transfer resmen açıklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum