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Valencia'da koronavirüs vakası

İSPANYA HABERLERİ  | 11.08.2020 15:51 | Son Güncelleme

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Valencia'da iki kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Valencia'da koronavirüs vakası

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Valencia'da iki kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, futbolcular ve teknik heyete yapılan testler sonucu iki kişide virüs tespit edildiği belirtildi.

Bu isimlerin evlerinde karantinaya alındığı ve sağlık otoritelerine bilgi verildiği kaydedildi.

İspanya'da bugüne kadar 370 bin 60 kişi koronavirüse yakalanırken, 28 bin 576 kişi hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

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