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Cristİano Ronaldo'ya bir şok daha!

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 20.09.2018 16:04 | Son Güncelleme

Juventus'un Valencia ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında gördüğü kırmızı kartın ardından gözyaşlarını tutamayan Cristiano Ronaldo, bir kötü haberle daha karşılaşabilir.

Cristİano Ronaldo'ya bir şok daha!

Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo'nun kırmızı kart sonrası gözyaşları içinde sahayı terketmesi gündeme oturmuştu. UEFA yönetimi, 33 yaşındaki oyuncunun cezasının 1 maç daha uzatılmasına karar verebilir.

Portekizli yıldız için hakemin verdiği kararı ağır bulan Manchester United'in eski orta saha oyuncusu Darren Fletcher, "Ronaldo bu kadar kolay atılmamalıydı, ancak kurallar bunun yapılamayacağını söylüyor. Muhtemelen tek maç ceza alacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Juventus patronu Massimiliano Allegri, 2-0'lık Valencia maçı sonrası "VAR bu kararda hakeme yardım edebilirdi" sözleriyle UEFA'nın VAR'ı kullanmamasını eleştirdi.

Tecrübeli teknik adam maçla ilgili ise "Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir olayla 10 kişi kalmak üzücü bir durum. Bu akşam kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyaydık ve onu gelecek maçlarda arayacağız. Ronaldo, hayal kırıklığına uğramıştı, sakinleşmesi zaman alacak. Bunun üstesinden gelmeli ve pazar Frosinone karşı oynanacak maça hazır olması gerekiyor" diye konuştu.

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