Valencia - Real Valladolid maçının şike kayıtları ortaya çıktı

Valladolid kaptanı Borja Fernandez ile eski futbolcular Carlos Aranda ile Raul Bravo'nun yargılandığı maç öncesi üçlü arasındaki telefon kayıtlarında şikenin açıkça yapıldığı ortaya çıktı.

Marca ve El Mundo gazetelerine yansıyan görüşmelerin bir tanesinde Carlos Aranda, "7 oyuncuyla anlaştık. 10 bin Euro bahis oynayacaksın ve 20 bin Euro alacaksın" dediği anlaşıldı.

"VALENCIA HEM İLK HEM DE İKİNCİ YARIDA 1'ER GOL ATACAK"

Carlos Aranda'nın telefondaki diğer görüşmelerde şu ifadeleri kullandığı anlaşıldı:

"Valencia, ilk yarı ve ikinci yarıyı kazanacak, tamam mı? Beni dinle. Hem ilk yarıyı, hem de ikinci yarıyı kazanacaklar. Her iki devrede de 1'er gol atacaklar. Bu söylediklerimi kimseye anlatma, kimseye!"

El Mundo'da yer alan haberde, Raul Bravo'nun Valladolid'de Fernandez ile görüştüğü ve 7 Valladolidli oyuncudan birinin de kiralık oyuncu Keko olduğu belirtildi.

