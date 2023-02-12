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Valencialı futbolcular golden sonra 'Türkiye için dua et' yazılı tişörtü açtı!

12.02.2023 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli futbolcu Cenk Özkacar’ın da formasını giydiği İspanyol ekibi Valencia’da futbolcular, Athletic Bilbao ile oynadığı karşılaşmada attıkları gol sonrası üzerinde ’Türkiye için dua et’ yazılı tişörtü göstererek, depremzedeleri andı.

Valencialı futbolcular golden sonra 'Türkiye için dua et' yazılı tişörtü açtı!

Kahramanmaraş’ta 7.7 ve 7.6 şiddetlerinde gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyaları, destek mesajları gelmeye devam ediyor.

La Liga’da milli futbolcu Cenk Özkacar’ın da formasını giydiği Valencia’nın evinde Athletic Bilbao ile oynadığı maç öncesinde depremde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Müsabakada Valencialı futbolcular, attıkları golden sonra Cenk Özkacar’ın yanına gelerek üzerinde ’Türkiye için dua et’ yazılı tişörtü kameralara gösterdi.

Karşılaşma Athletic Bilbao’nun 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.

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