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Valentin Rosier'e İtalyan devi Lazio talip

23.06.2021 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'taki kiralık sözleşmesinin sonuna gelen Valentin Rosier'e Lazio talip oldu.

Valentin Rosier'e İtalyan devi Lazio talip

Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz kiralık olarak kadrosuna kattığı Valentin Rosier, gösterdiği başarılı performans ve mücadeleci yapısıyla hem taraftarların büyük beğenisini kazanmış hem de elde edilen çifte şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.

Sözleşmesinin sonuna gelen ve kariyerini hangi takımda sürdüreceği merak edilen Fransız futbolcuyla ilgili olarak bu kez İtalya'dan gündem yaratan bir iddia geldi. Yıldız isme Lazio'nun talip olduğunu öne sürüldü. İtalyan ekibi Sporting Lizbon ile görüşmelerini sürdürüyor. Marsilya da başarılı oyuncuya talip. Siyah-beyazlı yönetim Rosier konusunu yakından takip ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü
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