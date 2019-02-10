Valentina Vignali: Politikaya girsem 2 milyon kişi bana oy verir

Güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Valentina Vignali, katıldığı bir radyo programında İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini'ye önerilerde bulundu.

Rai Radio 1 kanalında açıklamalarda bulunan Vignali, "Eğer politikaya girersem 2 milyon insan bana oy verir" ifadelerini kullandı.

Vignali ayrıca Bakan Salvini'nin sosyal medyadaki imajını düzeltmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Instagram hesabında 2 milyon takipçisi bulunan ünlü sporcu Vignali Serie B takımlarından Athena Basket Roma'da forma giyiyor.

27 yaşındaki basketbolcu forvet pozisyonunda mücadele ediyor. (Skor)





