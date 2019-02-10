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Valentina Vignali: Politikaya girsem 2 milyon kişi bana oy verir

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 10.02.2019 15:21 | Son Güncelleme

Dünyanın en güzel kadın basketbolcularından biri olan Athena Basket Roma'nın oyuncusu Valentina Vignali, İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini'ye seslenerek, "Politikaya girsem 2 milyon insan bana oy verir" ifadelerini kullandı.

Valentina Vignali: Politikaya girsem 2 milyon kişi bana oy verir

Güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Valentina Vignali, katıldığı bir radyo programında İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini'ye önerilerde bulundu.

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Rai Radio 1 kanalında açıklamalarda bulunan Vignali, "Eğer politikaya girersem 2 milyon insan bana oy verir" ifadelerini kullandı.

Valentina Vignali

Vignali ayrıca Bakan Salvini'nin sosyal medyadaki imajını düzeltmesi gerektiği uyarısında bulundu.

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Instagram hesabında 2 milyon takipçisi bulunan ünlü sporcu Vignali Serie B takımlarından Athena Basket Roma'da forma giyiyor.

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27 yaşındaki basketbolcu forvet pozisyonunda mücadele ediyor. (Skor)

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Anahtar Kelimeler:
Valentina Vignali Matteo Salvini Athena Basket Roma

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