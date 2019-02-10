Valentina Vignali: Politikaya girsem 2 milyon kişi bana oy verir

Güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Valentina Vignali, katıldığı bir radyo programında İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini'ye önerilerde bulundu.
Rai Radio 1 kanalında açıklamalarda bulunan Vignali, "Eğer politikaya girersem 2 milyon insan bana oy verir" ifadelerini kullandı.
Vignali ayrıca Bakan Salvini'nin sosyal medyadaki imajını düzeltmesi gerektiği uyarısında bulundu.
Instagram hesabında 2 milyon takipçisi bulunan ünlü sporcu Vignali Serie B takımlarından Athena Basket Roma'da forma giyiyor.
27 yaşındaki basketbolcu forvet pozisyonunda mücadele ediyor. (Skor)
Defalarca izledik ama bu hatayı yeni fark ettik
300 bin liralık otomobilinin anahtarını kaybetti! Bulana...
İran'ın Irak sınırındaki taş evler büyülüyor
Şivesi ve tatlı tavrıyla hayran bıraktı! Gülmeden edemediler
Gürültücü komşuya flaş ceza!
Dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Ünlü söz yazarı hayatını kaybetti!
Canlı yayında isyan etti: Ben yaşadım, kardeşlerim yaşamasın!
Okuyucu Yorumları 0 yorum