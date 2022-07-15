Valerien Ismael'den Serdar Saatçi ve transfer açıklaması geldi! ''Biz bu konuyu kendi aramızda netleştirdik''

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kampın oldukça iyi gittiğini ifade eden Ismael, "Her şey şu anda iyi giriyor. Doğru yolda olduğumuzu söyleyebilirim. İdmanlarımız iyi gidiyor, zemin mükemmel, otelimiz güzel. Buradaki hava şartları da çok olumlu bizim adımıza. Ufak tefek detaylar her zaman oluyor. Bunların olmaması beklenemez. Mantalitemiz çok iyi. Buraya kalabalık geldik. Gençlerimizi görmek istedik, onları oynattık, faydalandık. Milli takımdan geç dönen futbolcularımız oldu. Yeni transferlerimiz aramıza katıldı. Onlar da aramıza katıldıktan sonra gün gün daha iyiye gittiğimizi söyleyebilirim. Şu an toplam kamp süremizin yarısına geldik. Bugünkü maçla 3 maç oynayacağız. Şu anda yapmamız gereken şey maçlar oynayıp, aramızdaki iletişimi daha da geliştirmek" diye konuştu.

"SAVUNMA TAKVİYESİ KONUSUNDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

Transfer döneminin devam ettiğini, savunmaya takviye yapmak için çalışmaların sürdüğünü belirten Ismael, "Ceyhun bey ile transferler üzerinde çok fazla çalıştık. Geçen sezon erken gelmemim avantajını bu noktada kullandığımızı söyleyebilirim. Herkese görüp, eksiklerimizi tespit ettik. Bu durum transfer ettiğimiz oyuncuları da erkenden ikna etmemizi sağladı. Bu konuda Ceyhun Bey ve yönetimi tebrik etmek lazım. Herkes gerçekten çok iyi iş çıkardı. Transfer için hala zamanımız var. Savunmamızı daha güçlü hale getirmemiz gerekiyor. Oraya bir ihtiyaç olacaktır. Bu konuda da çalışmalarımız sürüyor. Umarım bu konuda da her şey yolunda gider ve oraya da gerekli desteği sağlarız" şeklinde konuştu.

"BEŞİKTAŞ'IN FUTBOLCUSU OLMAK ÇOK ÖZELDİR"

Geçtiğimiz günlerde kadro dışı bırakılan genç savunmacı Serdar Saatçı ile ilgili gelen bir soruya da cevap veren Fransız teknik adam, "Biz bu konuyu kendi aramızda netleştirdik. Şu anda daha fazla detaya girmek istemiyorum ama her futbolcunun burada yüzde 100'ünü vermesi lazım. Beşiktaş'ın futbolcusu olmak çok özeldir. Her şeyinizi vermeniz, her anlamda hazır olmanız gerekir. Eğer bunların olmadığı bir noktada bulunuyorsanız da iletişim kurabiliriz. Benim beklentim, taraftarımızın beklentisi bütün futbolcularımızın yüzde 100'ünü vermesi. Bu olmuyorsa ben de bir karar alırım en sonunda" ifadelerini kullandı.

"ZOR BİR SEZON BİZİ BEKLİYOR"

Kampta bütün futbolcuların elinden geleni yaptığına dikkat çeken Valerien Ismael, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tek bir isim vermek bu noktada zor. Her futbolcumuz elinden geleni yapıyor. Şu anda burada olanlar, aslında bu sezon burada olmayı hak eden futbolcular. Onlar da bizimle birlikte olmak, kulübe bir şeyler vermek istiyorlar. Mantalitemiz bu konuda çok iyi gidiyor. Sezon başı idmanlarında amacımız burada bu işleri doğru yapmak ve çok çalışmak. Tek bir isim vermek zor. Herkes bu övgüyü hak ediyor. Benim beklentim bu. Bunu tüm sezona yaymamız gerekiyor. Zor bir sezon bizi bekliyor olacak. Her maç çok çalışmamız gerekecek. Çok zorlanacağız. Bu atmosferi burada yaratmamız güzel."

"HENÜZ YÜZDE 100'E ULAŞMADIK"

3'lü savunma tercihi hakkında gelen bir soru üzerine konuşan Fransız teknik adam diziliş konusunda esnek olabileceklerini söyledi. Şu anda 10 numaralı sistemle sahaya çıktıklarını ifade eden Ismael, şöyle konuştu:

"Geçen sezon aslında bu görüntüyü verdik. 3'lü oynama görüntüsünü. 5 büyük ligde de kullanılan bir sistem bu. Ama bu konuda esneğiz. 10 numaralı da oynuyoruz. Gerekirse 3-4-3 gibi de yapabiliriz. Bunu değiştirebiliriz. Maç içinde daha ofansif olmamız gerekirse o duruma da hazır oluruz. Netice itibariyle maç kazanmamız gerekiyor. Biz de bu esnekliğe sahip olacağız. Futbolcularımız, bu kampta çok iyi çalıştılar. Sisteme karşı da istediklerimizi verdiler. İyi hissettiklerini ben fark ediyorum. Henüz yüzde 100'e ulaşmadık. Herkes farklı seviyelerden geldi. Weghorst ve Muleka takıma sonran katıldı. Ghezzal ve N'Koudou milli takımdan döndüler. Herkesin seviyeleri birbirinden farklıydı. Hafta hafta üzerine koyacağız ve herkesi aynı seviyeye çekeceğiz."

"ALTYAPIDAN İYİ DURUMDA GELEN FUTBOLCULAR VAR"

Kamptaki genç oyuncuların durumlarını da değerlendiren Valerien Ismael, "Bu kampın bir amacı da buydu. Bazı futbolcularımız takıma geç katılacaktı. O arada geniş bir kadroya ihtiyacımız vardı. Yeni transferlerin de takıma ne zaman katılacağı belli değilken, burada yapacağımız idmanların daha verimli geçmesi için çift kalelerde eksiğimizin olmaması için de geçlerimizi buraya getirdik. Bir yandan altyapı oyuncularımızın da özellikle son 2-3 yılda kulübün bu konudaki gelişmelerini göz önüne alırsak, Ersin, Rıdvan, Emre, Emirhan İlkhan gibi örneklerin çoğalmasıyla altyapımıza daha fazla eğilmek, bakmak istedik. Şu anda gerçekten oradan iyi durumda gelen futbolcular var. İyi şekilde kendini geliştiren arkadaşlarımız mevcut. Bugün maçta da göreceğiz. İspanya'ya giderken tabii ki herkesi götürmek isteriz ama kadroyu biraz azaltacağız. Elimizden geldiğince gençlerimizden faydalanacağız" diye konuştu.

"KİLİT NOKTALARA YAPTIĞIMIZ TRANSFERLERLE İYİ İŞLER YAPTIK"

Transfer konusunda aceleci olmayacaklarını söyleyen Ismael, "Duruma göre burada aksiyon alacağız. Şu anda bir kontenjanımız var. Kurallar gereği Türk oyuncu da lazım bize. Türk oyuncu oynatmamız lazım. Şu anda yüzde 100, Beşiktaş'a faydalı olabileceğini düşündüğümüz, mental açıdan istediklerimizi yapabilecek kalitede olduğunu düşündüğümüz, emin olduğumuz bir futbolcu olursa değerlendirebiliriz. Daha önce de söyledim. Bu konuda acele etmeyeceğiz. Bazen var olan futbolculara ya da gençlere şans vermeniz gerekiyor. Hazırlık maçları gibi ortamlarda. Bunları da bunun için yapıyoruz. Kararı verirken yüzde 100 emin olmamız lazım. Şu ana kadar kilit noktalara yaptığımız transferlerle iyi işler yaptık. Önümüzde zamanımız var" ifadelerini kullandı.

"SAİSS, BEŞİKTAŞ'A GELME KONUSUNDA ÇOK ÇABUK KARAR VERDİ"

Siyah-beyazlı ekibin yeni transferi Saiss'in İspanya kampında takıma katılacağını dile getiren Ismael, şu ifadeleri kullandı:

"Saiss bizim için çok iyi bir transfer oldu. Kendisiyle Ceyhun bey önerisiyle Nisan ayında görüşmeye başladık. İzleyince, görünce tam da ihtiyacımız olan böyle bir futbolcu Beşiktaş'a, sisteme bize mental anlamda uyacak bir futbolcu diye düşündüm. Liderlik anlamında bize faydalı olacağını düşündüm. Transferi çok çabuk bitirebildik. Ben bu noktada kendisine teşekkür etmek istiyorum. Başka teklifler de vardı. Beşiktaş'a gelme konusunda çok çabuk karar verdi. Kendisiyle ilgili biraz sabır göstermemiz gerekiyor. İspanya kampında aramıza katılacağını düşünüyorum."

"İSTANBUL ÇOK GÜZEL, HARİKA BİR ŞEHİR"

İstanbul'da hayat kalitesinin muazzam olduğuna dikkat çeken Ismael, "İstanbul çok güzel, harika bir şehir. Hayat kalitesi anlamında muazzam. Ceyhun beyle, takımla, ailemle ne zaman bir yere gitsem çok iyi karşılandım. Açıkçası dışarda çok fazla vakit geçiremiyorum. Tüm günüm çalışmakla geçiyor. Her sabah 6'da kalkıyorum. Bu benim rutinim. Disiplinli olmak, kendime bakmak benim en önem verdiğim hususlar. Kendime iyi bakar, işime yeterince odaklanırsam futbolcularıma da aynı şekilde davranıp, odaklanabilirim. Benim hayat tarzım bu yönde. Ailem de İstanbul'u çok seviyor. Zaman zaman gelip, gidiyorlar. Kızım şu anda bir daha ne zaman geleceğim diye sürekli soğuyor. Şu an Almanya'da okullar tatil. İstanbul'da bir süre benimle olacaklar. Ligin ilk haftalarında onlarla beraber İstanbul'a olacağız" dedi.

"İLK HEDEFİMİZ LİGE İYİ BAŞLAMAK"

Yeni sezona güçlü başlamak istediklerini belirten Ismael, "Sezona güçlü, iyi başlamak bizim için en önemli detay. Doğru yolduğumuzda olduğumuzdan emin olmamız gerekiyor. İyi başlangıcı, ivmelenmeyi yakalamak en azından o sürece kadar ilk hedefimiz. Şu andan itibaren Dünya Kupası'nın başlayacağı ilk etabı iyi geçirirsek bizim için ilk adım olacaktır. Lig, uzun bir maraton. Şu an için en azından ilk hedefimiz o bizim. Tüm futbolcuları yüzde 100'üne ulaştırmak da benim ve ekibimin görevi. Bizim işimiz bu. Dünya Kupası'ndan sonraki süreç sonra gelecek. Öncelikle lige iyi başlayıp, Dünya Kupası'na kadar en iyi şekilde, en fazla puanı almayı hedefleyeceğiz" diye konuştu.

"2 TÜRK OYUNCUNUN YERİ NET GİBİ GÖZÜKÜYOR"

Her pozisyonda Türk oyunculara sahip olmalarının kendileri için bir avantaj olduğunu söyleyen Fransız teknik adam, "Kurallar, hep olacak tabii ki. Şu anda 2 Türk oyuncunun yeri net gibi gözüküyor. En azından kale ve sol kanat bek pozisyonunda Türk oyuncu oynatacağız gibi gözüküyor. Her bölgede Türk oyuncumuzun olması bizim için büyük bir avantaj. Hücumda, orta sahada ve savunmada Türk oyuncularımız var. Bu noktada seçim daha kolay olacak. Orada bir serbestliğimiz var. Esnek olacağız. Kadro içinde de bize bu esnekliği veren oyuncular var. Mesela Emirhan İlkhan. 6, 8, 10 numara oynayabiliyor. Cenk yine ön tarafta her yerde oynayabiliyor. Kenan'ı hem hücumda hem kanat bekte kullanabiliyoruz. Burada kendilerinden farklı pozisyonlarda faydalanabildiğimiz Türk oyuncular var. Yine aynı şekilde çok iyi yabancı oyuncular var. 1, 2 tane daha iyi Türk futbolcu kadromuza kattıktan sonra daha dengeli seçimler yapabileceğiz. Bu arada kadromuzda çok iyi genç oyuncular var. Kural gereği 3 oyuncu oynatmamız gerekiyor ama yeri geldiğinde bu sayıyı 4'e, 5'e de çıkabiliriz" şeklinde konuştu.

"BU KURAL ASLINDA TÜRK KULÜPLERİNİN İŞİNİ BİRAZ ZORLAŞTIRIYOR"

Yabancı kuralı konusunda kulüplerin üstünde bir baskı oluştuğunu ancak Beşiktaş olarak bu konuda sıkıntı yaşamadıklarını dile getiren Valerien Ismael, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bu kural aslında Türk kulüplerinin işini biraz zorlaştırıyor diyebilirim. Çünkü kalite konusunu direkt olarak ilgilendiren bir konu. En iyi Türk oyuncular yurt dışında oynuyor şu an. Kaliteli Türk oyuncular oynatmanız gerekiyor. Bu durum da kulüplerin üstünde bir baskı yaratıyor. Bu futbolcuları tekrardan Türkiye'ye transfer etmeleri gerekiyor. Uluslararası seviye için sıkıntı yaratabilecek bir konu. Beşiktaş bu konuda sıkıntı yaşamamıştır. Çünkü, yeterli kalitede oyuncularımız var. Özellikle altyapıdan da bu desteği çok fazla aldığımızı düşünüyorum. Aslında bu yüzden biz burada çok fazla futbolcuya şans vermek istedik. Herkes hakkında bir fikrimiz olması için. Bazı arkadaşlarımızdan ben çok memnunum. 3 haftadır kamptayız, önümüzde 2 hafta daha var. Değerlendirmelere devam edeceğiz. İspanya kampında da görme fırsatımız olacak. Orada daha ciddi rakiplerle hazırlık maçı oynadığımız zaman, daha net fikirlerimiz olacaktır."

