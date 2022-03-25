Valerien Ismael ile ilgili Beşiktaş'tan son dakika açıklaması geldi. Fransız tekinik direktör 3 Nisan'da Trabzonspor ile oynanacak maçta olacak. Bu kapsamda Valerien Ismael kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Valerien Ismael, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü mü oldu? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte Valerien Ismael'in hayatı ve biyografisi...

VALERİEN ISMAEL KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Valerien Ismael, 28 Eylül 1975 tarihinde Fransa'nın kuzeydoğusundaki Strasbourg şehrinde doğdu.

Valerien Ismael 46 yaşındadır. Ülkesi Fransa'da futbolculuk kariyerine başlayan Valerien ilk profesyonel sözleşmesini de doğduğu şehrin takımı ile yaptı.

Fransa, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerde top koşturan Valerien Ismael, 2009 yılında Hannover formasıyla profesyonel futbol kariyerini sonlandırdı ve daha sonra teknik direktörlük görevlerini yürütmeye başladı.

VALERİEN ISMAEL HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Valerien Ismael'in çalıştırdığı takımlar:

2011-2013 Hannover 96 B

2013-2014 VfL Wolfsburg B

2014 1. FC Nürnberg

VALERİEN ISMAEL, BEŞİKTAŞ'IN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ MÜ OLDU?

Beşiktaş, bu sezona 2 kupalı Sergen Yalçın ile başlamış ancak Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde alınan kötü sonuçların ardından yolları ayırmıştı. Önder Karaveli ile devam kararı alan siyah - beyazlılarda inişli çıkışlı performansın sürmesinin ardından yeni teknik direktör arayışı başlamıştı. Beşiktaş, bugün KAP'a yaptığı açıklamada yeni teknik direktörünü Valerien Ismael olarak resmen açıkladı.

Siyah - beyazlılardan KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Valerien Alexandre Ismael ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş, teknik direktör Valerien İsmael için Vodafone Park'ta saat 15.00'te imza töreni düzenleneceğini açıkladı.

