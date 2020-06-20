YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Vali Makas’tan Babalar Günü mesajı

Vali Makas’tan Babalar Günü mesajı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 20.06.2020 08:19 | Son Güncelleme

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Babalar Günü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.Vali Mehmet Makas mesajında şu görüşlere yer verdi:“Evin direği diye nitelendirdiğimiz, vefakârlığın, diğergamlığın, sevginin timsali olan babalar, kaç yaşında olursak olalım desteğiyle ayakta durmamızda, öğütleriyle yolumuzu aydınlatmamızda en değerli insanlar olarak hayatta yeri doldurulamaz bir yerde bulunmaktadır.Babalarımızın sözleri düşüncelerimize zemin, fiillerimize mihenk olmuştur her zaman.

Vali Makas’tan Babalar Günü mesajı

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Babalar Günü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.
Vali Mehmet Makas mesajında şu görüşlere yer verdi:
“Evin direği diye nitelendirdiğimiz, vefakârlığın, diğergamlığın, sevginin timsali olan babalar, kaç yaşında olursak olalım desteğiyle ayakta durmamızda, öğütleriyle yolumuzu aydınlatmamızda en değerli insanlar olarak hayatta yeri doldurulamaz bir yerde bulunmaktadır.
Babalarımızın sözleri düşüncelerimize zemin, fiillerimize mihenk olmuştur her zaman. Doğduğumuz yere baba ocağı dememiz, onlarla muhabbeti olan insanları baba dostu diye kucaklamamız, bizi koruyan, yardımımıza koşan, gözeten devletimize devlet baba yakıştırmasında bulunmamız, kadim kültürümüzün babalara verdiği değerin bir tezahürüdür.
Oğlunu şehit veren babaların vakur duruşu, çocuklarının eğitimi için gece gündüz çalışan babaların emekleri olduğu müddetçe aziz milletimizin her türlü badirenin üstesinden geleceğine, kutlu yürüyüşünü sürdüreceğine inancımız tamdır.
Babalarımızın değerini bilip onlara sevgimizi ve hürmetimizi her zaman göstermeliyiz. Hayırlı evlatlar olarak babalarımızı el üstünde tutup ulu çınarlara hak ettikleri değeri vermeliyiz.
Bu hissiyatla ebediyete irtihal etmiş babaları rahmetle yâd ediyorum. Tüm babaların Babalar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Canını kurtarmak için pencereden atladı Canını kurtarmak için pencereden atladı
Yavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktuYavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Karasu’da maskesiz sokağa çıkanlara ceza

Karasu’da maskesiz sokağa çıkanlara ceza

Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralanırken bileği kesilen kocası öldü

Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralanırken bileği kesilen kocası öldü

Muğla'da bir kişi şehre inen domuz sürüsünü ekmekle besledi

Muğla'da bir kişi şehre inen domuz sürüsünü ekmekle besledi

Tekirdağ'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Tekirdağ'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Adana'da vatandaşlar araçlarından film izledi

Adana'da vatandaşlar araçlarından film izledi

Erzincan Namaz Vakitleri 20 Haziran Cumartesi

İmsak
02:52
Sabah
04:47
Öğle
12:29
İkindi
16:26
Akşam
20:00
Yatsı
21:47

Erzincan Nöbetçi Eczaneler20 Haziran Cumartesi

Yeni Nil Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Barış Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

İçişleri Bakanlığı’ndan nikâhlar için genelge

İçişleri Bakanlığı’ndan nikâhlar için genelge

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi

Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi

Korona virüsten dolayı kurulmayan pazar yeniden açıldı

Korona virüsten dolayı kurulmayan pazar yeniden açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.