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  4. Valilik talimat verdi! Çocuğunu okula göndermeyen veliler 11 bin 977 TL ceza ödeyecek

Valilik talimat verdi! Çocuğunu okula göndermeyen veliler 11 bin 977 TL ceza ödeyecek

14.03.2025 09:42
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Şanlıurfa Valiliği, tüm uyarılara rağmen okula gitmeyen öğrenci velisine her gün için 257 lira idari para cezası uygulanacağını bildirdi. Bu para cezasına rağmen çocuğunu okula göndermeyen velilere ise 11 bin 977 TL tutarında idari para cezası uygulanacak.

Valilik talimat verdi! Çocuğunu okula göndermeyen veliler 11 bin 977 TL ceza ödeyecek

Şanlıurfa'da eğitimi birinci öncelik olarak ilan eden ve kapsamlı bir eğitim projesi uygulanmasına öncülük eden Vali Hasan Şıldak, çeşitli sebeplerle sürekli devamsız olan, okula hiç gitmeyen, zorunlu eğitim çağındaki öğrencilerin okula devamının sağlanması için ilgili kanun ve yönetmelikleri hatırlatarak, devamsızlık konusunun öncelikli iş kapsamında ele alınması talimatını verdi.

YASAL SÜREÇ BAŞLATILACAK

Sürekli devamsız öğrencilerin okula devamının sağlanması amacıyla Vali Şıldak imzasıyla kaymakamlıklara gönderilen yazıda, öğrencinin okula devamının sağlanması için alınan önlemlere rağmen, devamı temin edilemediği takdirde yasal sürecin başlatılması gerektiği vurgulandı. Eğitimin kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunlu olduğu ifadelerinin yer aldığı yazıda ayrıca; çocuğun eğitim hakkının Milli Eğitim Temel Kanunu ile güvence altına alındığı belirtildi.

Yazıda, okul idareleri tarafından sürekli devamsızlık sorunu olan öğrenciler için, çocuğunu okula göndermeyen velilere devamsızlığın beşinci gününde kısa mesaj yoluyla öğrencinin devamsızlık durumunun bildirilmesi, devamsızlığın onuncu gününde ise e-okul dan alınacak devamsızlık mektubunun iadeli taahhütlü olarak aileye gönderilmesi ve bugüne kadar bu iki işlemi yapmayan okulların sürekli devamsız durumdaki öğrenciler için bu işlemleri sırasıyla gerçekleştirmeleri istendi.

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PARA CEZASI KESİLECEK

Okul idareleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve kaymakamlıklar tarafından yapılacak uyarılara rağmen, öğrencinin okula devamının sağlanmaması durumunda velilere, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun 56. maddesine göre öğrencinin okula devam etmediği her gün için 257 TL tutarında idari para cezası verilecek. Bu para cezasına rağmen çocuğunu okula göndermeyen velilere ise 11 bin 977 TL tutarında idari para cezası uygulanacak.

Yazıda son olarak, zorunlu eğitim çağındaki bütün öğrencilerin okula devamının sağlanması amacıyla kanunlarda belirtilen uygulamaların bütün ilçelerde kaymakamlıklar tarafından en hızlı şekilde uygulamaya geçirilmesi, yapılacak iş ve işlemlerin sıralı amirler tarafından denetlenmesi istendi.

DEVAMSIZLIK SORUNUNA VURGU YAPTI

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Şıldak, Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip olan Şanlıurfa'da eğitimin önündeki sorunları doğru şekilde tespit edip doğru çözümler üreterek aşmaya çalıştıklarını dile getirdi. Vali Şıldak, şunları kaydetti:

Devamsızlık sorunu maalesef Şanlıurfa'nın temel problemlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Şu anda ilk ve ortaokullarda yüzde 10'a, liselerde ise yüzde 20'ye yakın oranda sürekli devamsızlık söz konusu olup öğrencilerimizin eğitim süreçlerinden kopmaması için büyük çaba gösteriyoruz.

Ancak yapılan bütün bilgilendirme ve uyarılara rağmen devamsızlıkta ısrar edilmesi halinde bundan sonra mevzuatın gerektirdiği cezai işlemleri uygulamaya başlıyoruz. Bütün okullarımız talimat uyarınca kanunda öngörülen idari para cezaları ile ilgili işlemi gerçekleştirecek ve kaymakamlıklarımız tarafından bu cezalar uygulanacak.

Bütün velilerimizi bu konuda tekrar bilgilendirmek istiyorum. Her bir çocuğumuz okulda eğitim almayı hak ediyor. İlk, orta ve lise düzeyinde bulunan bütün çocuklarımızın okula devamını sağlayalım. Hiçbir velimizin para cezası ile karşılaşmasını istemiyoruz.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ceza Şanlıurfa okul
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