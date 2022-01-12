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  4. Valiziyle gelmişti... Fatih Terim'in ayrılığı sonrası Albert Riera transferi iptal oldu

Valiziyle gelmişti... Fatih Terim'in ayrılığı sonrası Albert Riera transferi iptal oldu

12.01.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Galatasaray forması giyen Albert Riera, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmişti. Herkes Galatasaray'ın bu transferi yaparak Terim'in yardımcı ekibine dahil olacağını konuşurken, Fatih Terim'in ayrılığı sonrası tüm planlar suya düştü. Riera yaptığı açıklamada bu iddiayı doğruladı. Riera, "Yönetimle değil, Fatih Terim ile görüşmek için gelmiştim. Fatih Terim gönderilmeseydi, yardımcı hoca olarak gelecektim" ifadelerini kullandı.

Valiziyle gelmişti... Fatih Terim'in ayrılığı sonrası Albert Riera transferi iptal oldu

Galatasaray'ın eski futbolcusu Albert Riera, Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak transfer olmak için İstanbul'a gelmişti. Yönetimin Fatih Terim ile yollarını ayırmasının ardından Riera'nın transferi suya düşmüş oldu.

"ŞU AN İŞLER DEĞİŞTİ"

Albert Riera, "Yönetimle değil, Fatih Terim ile görüşmek için gelmiştim. Fatih Terim gönderilmeseydi, yardımcı hoca olarak gelecektim fakat şu an işler değişti. Hocamla görüşmeye gidiyorum." dedi. Riera, 1 yıl Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığını yapmıştı.


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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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