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Valve, Steam kullanıcı incelemelerinde önemli değişikliklere gidiyor

Fragtist Fragtist
TEKNOLOJİ  | 16.03.2019 09:11 | Son Güncelleme

Valve, Steam'in son zamanlarda sık sık olumsuz inceleme bombardımanları ile gündeme gelen kullanıcı incelemeleri özelliğinde değişiklikler yapacak.

Valve, Steam kullanıcı incelemelerinde önemli değişikliklere gidiyor

Yapılan açıklamada, artık konu dışı inceleme bombardımanlarının tespit edileceği ve bu incelemelerin inceleme skoruna katılmayacağı söyleniyor.

"Ekibimiz bir konu dışı inceleme bombardımanı olduğunu tespit ettiğinde, zaman aralıklarını işaretleyip geliştiriciye bilgi veriyoruz. Bundan sonra da bu zaman aralığındaki incelemeler de inceleme skoru hesabına katılmıyor. Daha önce olduğu gibi incelemelerin kendisine dokunmuyoruz. Eğer incelemelere gidip sizin ilginizi çeken bir şeyin olup olmadığını görmek istiyorsanız böyle bir seçeneğiniz hâlâ var. Bunu yapabilmenize yardımcı olmak için mağaza sayfasına baktığınız zaman bu incelemelerin varsayılan olarak kaldırıldığına dair size bilgi verilir. Ayrıca anormal inceleme aralıklarıyla ilgili arayüzde de iyileştirmeler yaptık."
Açıklamadan anlaşıldığı kadarıyla isteyen kullanıcılar bu yeni özelliği kapatabiliyor. İsteyenler de özelliği kullanmaya devam edebiliyor.

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Öte yandan eğer "Eğer bir incelemeyi, inceleme bombardımanı olduğu vakit gönderirsem incelemem İnceleme Puanı'na dâhil edilmeyecek mi?" diye soruyorsanız, Steam'in buna cevabı "Ne yazık ki bu doğru," şeklinde. Bu yüzden bir oyuna inceleme göndereceğiniz zaman etrafı tartışmalı bir mevzu var mı yok mu diye bir kolaçan etmek mantıklı olabilir.

fragtist

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Anahtar Kelimeler:
Steam pc Valve

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