Valve, Steam kütüphanesini baştan aşağı değiştirecek

Aşağıdan görebileceğiniz ekran görüntüsüne göre, Steam kütüphanemiz artık aynı anda daha çok şeyi gösterecek. Ulaşılabilirliğin ön plana alındığı yeni tasarımda, en üstteki oyunlar en son oynadığımız oyunlar olacak. Alt tarafta ise en son güncelleme alan oyunlar en başa getirilecek. Kütüphanenin geneline ise Netflix tarzında bir görsel tarz hakim. Oyunlar birer kutu tasarımını andıran görsellerle ön plana çıkarılıyor.

Tasarımı değiştirme aşamasında Steam'e gelecek büyük bir yenilik de var. Yeni 'Events' sayfası birçok oyuncuyu memnun edecektir diye düşünüyoruz.

Bu sayfada kullanıcıların sahip olduğu ya da takip ettiği oyunlara dair özel etkinlikler, gelişmeler vb. durumlar yayınlanacak. Yani bir nevi mağaza içinde yer alan, geliştiricilerin oluşturduğu bir blog. Her zaman güncel kalmak isteyen kullanıcılar yeni bir yazı yayınlandığında çeşitli şekillerde uyarılar alabilecekler.

Valve, Steam'in tasarım değişikliklerini önümüzdeki aylarda beta sürümde denemeye başlayacak.



