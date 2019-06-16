Vampir Kelebek Rizelilerin korkulu rüyası oldu

Yaz mevsiminin gelip sıcakların artması Rizeli’nin korkulu rüyası vampir kelebeklerin yani Ricania Simulans’ın da geleceğinin de habercisi oldu. Bu nedenle devlet kurumalarının yanı sıra vatandaşlar da kendilere göre vampir kelebekler için mücadele metotları aramaya başladı.

CİLDE ZARAR VERİYOR



Yaz aylarında özellikle yeşil bitkilerde konuşlanan ve gece evlerin ışıklarını gördüklerinde evlere kadar giren Ricania Simulans, insan cildi ile temas ettiğinde de sertçe vurduğu için cilde zarar veriyor. Öte yandan evleri istila eden kelebeklerin temizliği de ev hanımlarını çileden çıkartıyor.

TEK UMUTLARI BU CİHAZ



İzmir’de zararlı haşereler için kullanıldığını duydukları bir cihazı Rize’ye getirerek Ricania Simulans ile mücadele için kullanmayı amaçlayan vatandaşların tek umudu bu cihaz oldu.

Rize Doğal Kaynaklar, Yaban Hayatı Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olan Ziraat Mühendisi Şener Bülbül, vampir kelebek ile fiziksel mücadele için her türlü metodu vatandaşın denemeye başladığını ve son olarak İzmir’de üretimi yapılan cihazın Rize’ye denenmek üzere getirildiğini dile getirdi.