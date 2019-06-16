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Vampir Kelebek Rizelilerin korkulu rüyası oldu

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 16.06.2019 09:51 | Son Güncelleme

Rize’de 'Vampir Kelebek' olarak adlandırılan ve bölgede 10 yıldır yaz aylarında etkili olan 'Ricania Simulans' ile mücadele yolları aranmaya başlandı.

Vampir Kelebek Rizelilerin korkulu rüyası oldu

Yaz mevsiminin gelip sıcakların artması Rizeli’nin korkulu rüyası vampir kelebeklerin yani Ricania Simulans’ın da geleceğinin de habercisi oldu. Bu nedenle devlet kurumalarının yanı sıra vatandaşlar da kendilere göre vampir kelebekler için mücadele metotları aramaya başladı.

CİLDE ZARAR VERİYOR

Yaz aylarında özellikle yeşil bitkilerde konuşlanan ve gece evlerin ışıklarını gördüklerinde evlere kadar giren Ricania Simulans, insan cildi ile temas ettiğinde de sertçe vurduğu için cilde zarar veriyor. Öte yandan evleri istila eden kelebeklerin temizliği de ev hanımlarını çileden çıkartıyor.

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TEK UMUTLARI BU CİHAZ

İzmir’de zararlı haşereler için kullanıldığını duydukları bir cihazı Rize’ye getirerek Ricania Simulans ile mücadele için kullanmayı amaçlayan vatandaşların tek umudu bu cihaz oldu.

Rize Doğal Kaynaklar, Yaban Hayatı Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olan Ziraat Mühendisi Şener Bülbül, vampir kelebek ile fiziksel mücadele için her türlü metodu vatandaşın denemeye başladığını ve son olarak İzmir’de üretimi yapılan cihazın Rize’ye denenmek üzere getirildiğini dile getirdi.

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Bülbül “Bu cihazı Ricania Simulans dediğimiz, halk arasında ‘Vampir kelebek’ olarak da bilinen zararlı ile mücadele etmek amaçlı İzmir’den getirttik. İzmir’de üretimi yapılan bir ürün. Buradaki amacımız sinek yakalama cihazlarında var olan EFK sistemi, mor ışıkla beraber canlının ışığa doğru hareketini sağlayıp, konduktan sonra da cihazın üzerinde bulunan içeriye doğru olan ovallikler vasıtasıyla hapsetmek. Daha sonra günlük veya haftalık olarak bu böcekler alınarak imhası sağlanacak. Bu da vampir kelebekle ilgili bir fiziksel mücadele olacak” ifadelerini kullandı.

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"TOPYEKÜN MÜCADELE GEREKİYOR"

“Zararlının şimdi henüz daha kelebek olduğu döneme gelmedik" diyen Bülbül "Biz bunun zaten kelebek olduğu dönem ile ilgili çalışmasını yapmadık. Şu anda kurulmuş olduğu için popülasyon henüz yok. Arazide, yeşil aksamın olduğu yerde, yerden 1,5 metre yükseklikte henüz lif dönemindeyken bunu toplayabilmenin peşindeyiz. Eğer bunu başarabilirsek o zaman bu mücadelede başarılı olmuş olacağız. Takdir edersiniz ki kişisel mücadele ile bununla baş etmek mümkün değil. Topyekûn bir mücadele gerekiyor, biz şimdi deneme aşamasındayız” dedi.

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Vampir kelebeklerin insanların yaşam standartlarını da doğrudan etkilediğini hatırlatan Bülbül “Bölgede 10 yıldır çok mücadele ettiğimiz bir canlı. Bu canlının hem tarımsal ürünlere zarar vermesi gibi, bunun yanında bir de hayat standartlarımıza, yaşam standartlarımıza vermiş olduğu zararlar söz konusu. Popülasyonun çok yoğun olduğu dönemde cam pencerelerin açılamayışı, balkonlarda oturulamaması, kadınlarımızın sürekli açık pencerelerden içeriye giren kelebeklerin ölülerini temizlemesi ve uğraşması da düşünüldüğünde bölgemiz için faydalı olacak bir çalışma” şeklinde konuştu.

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Öte yandan Rize’de çay ve kivi bahçelerinde konuşlanan vampir kelebekler ile mücadele kapsamında Gıda, Tarım Rize İl Müdürlüğü’nün çalışmaları da devam ediyor. Aynı zamanda bu zararlı kelebek Ricania Simulans için 2017 yılında çay bahçelerine yapışkan sarı renkli tuzaklar yerleştirilmişti. Çok sayıda böceğin bu tuzaklara yakalandığı ilk incelemelerde yer almıştı.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
rize vampir kelebek

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