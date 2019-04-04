Vampirler neden kan içer?

Geçmişten günümüze kadar efsane haline gelmiş bir konu varsa o da şüphesiz vampirlerdir. Vampirlerin gerçekten var olduğuna inanan bir çoğunluk bile var. Peki vampiler neden kan içmeye ihtiyaç duyar? Vampirler hakkında beyninizi kurcalayan sorular varsa bu 3 dakikalık kısa film tam size göre...
Lamar, annesiyle birlikte yaşayan 12 yaşında bir çocuk. Ve Lamar’ın karanlık bir sırrı var. O bir vampir ve her vampir gibi hayatta kalmak için kana ihtiyaç duyuyor. Bu uğurda çok sevdiği annesinden ayrılmak zorunda kalsa bile…
BİR ÇOCUĞUN DRAMATİK DEĞİŞİMİ
Filmakademie Baden-Wurttemberg öğrencileri tarafından hazırlanan üç dakikalık film, vampire dönüşen Lamar adında bir çocuğun yaşadığı dramatik değişime ortak olarak Lamar’ın dönüşümünün ardındaki gerçek nedenin izlerini sürüyor.
İŞTE O KISA FİLM...
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