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Vampirler neden kan içer?

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
İLGİNÇ HABERLER  | 04.04.2019 11:48 | Son Güncelleme

Vampire dönüşen bir çocuğun kan arzusunun ardındaki gerçek nedeni anlatan bu film merak edilen konulara açıklık getiriyor.

Vampirler neden kan içer?

Geçmişten günümüze kadar efsane haline gelmiş bir konu varsa o da şüphesiz vampirlerdir. Vampirlerin gerçekten var olduğuna inanan bir çoğunluk bile var. Peki vampiler neden kan içmeye ihtiyaç duyar? Vampirler hakkında beyninizi kurcalayan sorular varsa bu 3 dakikalık kısa film tam size göre...

Lamar, annesiyle birlikte yaşayan 12 yaşında bir çocuk. Ve Lamar’ın karanlık bir sırrı var. O bir vampir ve her vampir gibi hayatta kalmak için kana ihtiyaç duyuyor. Bu uğurda çok sevdiği annesinden ayrılmak zorunda kalsa bile…

BİR ÇOCUĞUN DRAMATİK DEĞİŞİMİ

Filmakademie Baden-Wurttemberg öğrencileri tarafından hazırlanan üç dakikalık film, vampire dönüşen Lamar adında bir çocuğun yaşadığı dramatik değişime ortak olarak Lamar’ın dönüşümünün ardındaki gerçek nedenin izlerini sürüyor.

İŞTE O KISA FİLM...


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