SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Van Aanholt, Galatasaray için geliyor

Van Aanholt, Galatasaray için geliyor

23.07.2021 22:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray uzun süredir görüşme halinde olduğu Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli futbolcunun pazartesi günü İstanbul'da olması bekleniyor.

Van Aanholt, Galatasaray için geliyor

Galatasaray uzun süredir görüşme halinde olduğu Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt ile anlaşmaya vardı.

Sarı-kırmızılılar, en son Crystal Palace'ta forma giyen ve bonservisi elinde olan 30 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık kontrat karşılığında el sıkıştı.

1.8 milyon Euro garanti ücret alacak olan tecrübeli futbolcunun önümüzdeki hafta İstanbul'da olması bekleniyor.

Galatasaray Alexandru Cicaldau'yu KAP'a bildirdiGalatasaray Alexandru Cicaldau'yu KAP'a bildirdi

İMZA PARASI YOK, MAAŞI 1,8 MİLYON €

Hollandalı ve menajerleri, sarı kırmızılı idareciler ile yapılan uzun görüşmelerde imza parası talebini geri çekti. Bunun üzerine Başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim'in onayı ile bu transfer gerçekleştirildi. Sarı kırmızılılar uzun süredir temas halinde olduğu Van Aanholt ile 1.8 milyon Euro garanti ücret karşılığında 3 yıllığına anlaşmaya vardı.

UZUN SÜRE KİRALIK OYNADI

Altyapısını Den Bosch, PSV ve Chelsea kulüplerinde alan, ilk profesyonel lig tecrübesini Coventry'de yaşayan 1990 doğumlu oyuncu, uzun yıllar bonservisi elinde tutan Chelsea'de sadece 8 maçta oynarken Newcastle, Leicester, Wigan, Vitesse'ye kiralık gitti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Burak'tan Muslera'ya destekBurak'tan Muslera'ya destek
PARTNER"Benden hastalık geçmez""Benden hastalık geçmez"
G.Saray transferi bitirdi! İşte yeni 10 numarasıG.Saray transferi bitirdi! İşte yeni 10 numarası
Anahtar Kelimeler:
transfer Galatasaray Futbol Kulübü Patrick van Aanholt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Güncel veriler açıklandı: Vaka sayısı 11 bini aştı

Güncel veriler açıklandı: Vaka sayısı 11 bini aştı

Ölen koronavirüs hastasının yakınları polis ve sağlık çalışanlarına saldırdı

Ölen koronavirüs hastasının yakınları polis ve sağlık çalışanlarına saldırdı

G.Saray transferi KAP'a bildirdi

G.Saray transferi KAP'a bildirdi

Ghezzal ile anlaşma sağlandı!

Ghezzal ile anlaşma sağlandı!

Olimpiyat tarihinde bir ilk

Olimpiyat tarihinde bir ilk

Man. United transferi resmen açıkladı

Man. United transferi resmen açıkladı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Fatih Terim'den transfer açıklaması!

Fatih Terim'den transfer açıklaması!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

''Galatasaray'ın istediği her oyuncuya teklif yapacağız''

''Galatasaray'ın istediği her oyuncuya teklif yapacağız''

Galatasaray'dan Ghezzal açıklaması

Galatasaray'dan Ghezzal açıklaması

Geldiği gibi gidiyor! İşte yeni adresi

Geldiği gibi gidiyor! İşte yeni adresi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.