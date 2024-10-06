O kararı taraftarı çok kızdırmıştı! Van Bronckhorst Antep'te bırakılan 2 puan sonrası kendisini böyle savundu: Semih Kılıçsoy...

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, milli ara öncesi Gaziantep Fk deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü. Siyah - beyazlılarda teknik direktör Giovanni van Bronckhorst karşılaşmanın ardından konuştu.

İşte Van Bronckhorst'un açıklamaları;

"FİZİKSEL VE MENTAL YORGUNLUK OLUŞTU"

"Zor bir maç olacaktı zaten. Mücadele edilmesi gereken bir maç olacaktı." diyen Giovanni van Bronckhorst sözlerini şöyle sürdürdü: "1-0'ı bulduk Ciro'nun penaltısıyla. Sonra iki taraflı bir oyun oldu. Doğru geçişlerle 2. golü bulamadık. Rakibe çok fırsat verdik. Fiziksel ve mental yorgunluk oluştu. Doğru kararları veremedik oyunu kontrol etme anlamında. Sonunda gol yedik. Çok üzgünüz. Devam edeceğiz. 2 puan kaybettik. Bir sonraki Konyaspor maçıyla ligin diğer bölümüne başlayacağız."

''TOPARLANIP SAVAŞACAĞIZ''

"Birkaç haftadır 3 günde 1 maça çıkıyoruz. Fiziksel bir maç oldu bugün. Defans arkasına atılan toplar anlamında fiziksel bir maçtı. Biz savaştık. İstediğimiz galip gelmekti tabii ki. Son anlarda rakip için doğru yere düşen topla 1-1 oldu. Güçlü takımlarla oynuyoruz. Toparlanacağız, tüm seviyelerde mücadele etmek istiyoruz, savaşağız."

''SONRASI ZOR OLACAK''

"Milli aradan sonrası zor olacak. Her maçta galibiyet için elimizden geleni yapacağız. Savaşacağız. İstediğimiz sonucu bugün alamadık ama Konyaspor maçıyla lige tekrar döneceğiz."

SEMİH KILIÇSOY NEDEN OYNAMADI?

"Semih de genç ve gelişim gösteren bir oyuncu. Farklı konularda gelişim gösteriyor. Ben kendisine yardımcı oluyorum. Bu sene çok daha iyi bir bir oyuncu olacak. Bugün kendisini tercih etmedik ama milli takıma gidiyor. Bir sonraki bölümde, bir sonraki oynayacağımız blokta oynayabilir."