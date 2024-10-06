SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. O kararı taraftarı çok kızdırmıştı! Van Bronckhorst Antep'te bırakılan 2 puan sonrası kendisini böyle savundu: Semih Kılıçsoy...

O kararı taraftarı çok kızdırmıştı! Van Bronckhorst Antep'te bırakılan 2 puan sonrası kendisini böyle savundu: Semih Kılıçsoy...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
06.10.2024 22:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Gaziantep Fk ile son dakikalarda kalesinde gördüğü golle birlikte 1-1 berabere kaldı. Milli ara öncesi yara alan siyah - beyazlılarda teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, 2 puan bıraktıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, milli ara öncesi Gaziantep Fk deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü. Siyah - beyazlılarda teknik direktör Giovanni van Bronckhorst karşılaşmanın ardından konuştu.

İşte Van Bronckhorst'un açıklamaları;

"FİZİKSEL VE MENTAL YORGUNLUK OLUŞTU"

356546_GAZIANTEP-FUTBOL-KULUBU-SUPER-LIG’IN-8’

"Zor bir maç olacaktı zaten. Mücadele edilmesi gereken bir maç olacaktı." diyen Giovanni van Bronckhorst sözlerini şöyle sürdürdü: "1-0'ı bulduk Ciro'nun penaltısıyla. Sonra iki taraflı bir oyun oldu. Doğru geçişlerle 2. golü bulamadık. Rakibe çok fırsat verdik. Fiziksel ve mental yorgunluk oluştu. Doğru kararları veremedik oyunu kontrol etme anlamında. Sonunda gol yedik. Çok üzgünüz. Devam edeceğiz. 2 puan kaybettik. Bir sonraki Konyaspor maçıyla ligin diğer bölümüne başlayacağız."

''TOPARLANIP SAVAŞACAĞIZ''

356549_GAZIANTEP-FUTBOL-KULUBU-SUPER-LIG’IN-8’

"Birkaç haftadır 3 günde 1 maça çıkıyoruz. Fiziksel bir maç oldu bugün. Defans arkasına atılan toplar anlamında fiziksel bir maçtı. Biz savaştık. İstediğimiz galip gelmekti tabii ki. Son anlarda rakip için doğru yere düşen topla 1-1 oldu. Güçlü takımlarla oynuyoruz. Toparlanacağız, tüm seviyelerde mücadele etmek istiyoruz, savaşağız."

''SONRASI ZOR OLACAK''

GZOnZnKW8AEJjOB

"Milli aradan sonrası zor olacak. Her maçta galibiyet için elimizden geleni yapacağız. Savaşacağız. İstediğimiz sonucu bugün alamadık ama Konyaspor maçıyla lige tekrar döneceğiz."

SEMİH KILIÇSOY NEDEN OYNAMADI?

Screenshot_13

"Semih de genç ve gelişim gösteren bir oyuncu. Farklı konularda gelişim gösteriyor. Ben kendisine yardımcı oluyorum. Bu sene çok daha iyi bir bir oyuncu olacak. Bugün kendisini tercih etmedik ama milli takıma gidiyor. Bir sonraki bölümde, bir sonraki oynayacağımız blokta oynayabilir."

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Semih Kılıçsoy beşiktaş
En Çok Okunan Haberler
Narin Güran cinayetinde çarpıcı iddia! 'Evinde öldürüldü'

Narin Güran cinayetinde çarpıcı iddia! 'Evinde öldürüldü'

İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü! Katil zanlısı kaçtı! Erdek Limanı'na gelen tüm gemiler tek tek aranıyor

İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü! Katil zanlısı kaçtı! Erdek Limanı'na gelen tüm gemiler tek tek aranıyor

A. Demirspor'da Murat Sancak depremi! İstifa ettiğini açıkladı

A. Demirspor'da Murat Sancak depremi! İstifa ettiğini açıkladı

Cimbom milli araya galibiyetle girdi!

Cimbom milli araya galibiyetle girdi!

Okan Buruk'tan Beşiktaş'a gönderme!

Okan Buruk'tan Beşiktaş'a gönderme!

Akrep vuruşu yaptı, tüm stat onu alkışladı! Arda Turan özel olarak tebrik etti

Akrep vuruşu yaptı, tüm stat onu alkışladı! Arda Turan özel olarak tebrik etti

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.