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van Bronckhorst'tan basın toplantısında Galatasaray sözleri!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
23.10.2024 20:07
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UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Beşiktaş, deplasmanda Lyon ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst açıklamalarda bulundu. Mert Günok'un sakatlığının ardından kalede kimin görev alacağı merak edilirken Hollandalı çalıştırıcı konuya açıklık getirdi.

van Bronckhorst'tan basın toplantısında Galatasaray sözleri!

Avrupa'da sezona istediği gibi başlangıç yapamayarak son sırada yer alan Beşiktaş, 3. hafta mücadelesinde Fransa'nın Lyon takımına konuk olacak. Kritik maç öncesinde siyah-beyazlıların teknik direktörü Giovanni Van Bronckhorst basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

''TÜRK MİLLETİYLE BİRLİKTEYİZ''

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Giovanni van Bronckhorst, TUSAŞ'a gerçekleştirilen hain saldırı ile ilgili olarak; "Ankara'daki olayda etkilenen aileler için konuşmalıyım. Kalbimiz onlarla beraber. Türk milletiyle birlikteyiz." ifadelerini kullandı.

''DİKKATLİ OLMAK ZORUNDAYIZ''

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51 yaşındaki çalıştırıcı, yarın oynayacakları Lyon hakkında; "İyi savunma yapmaya çalışacağız. Maça gelirsek topu olabildiğince ayağımızda tutmalıyız. Geçiş hücumlarında etkili olabilecek bir takım bu nedenle oldukça dikkatli olmak zorundayız." diye konuştu.

''UMUYORUM YARIN ERSİN OYNAYACAK''

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Mert Günok'un sakatlığının ardından kalede kimin oynayacağına dair açıklamlarda bulunan Hollandalı çalıştırıcı; "Mert yanımızda olamayacak. Umarım en kısa zamanda döner. Ersin iyileşme döneminde. Son 1-2 antrenmanda bizimleydi. İdmandan sonra durumuna bakacağız. Umuyorum o da oynayabilecek durumda olacak yarın." yorumunda bulundu.

''AMACIMIZ KALAN MAÇLARDA DURUMU DEĞİŞTİRMEK''

1-Eyüpspor

Açıklamalarına devam eden Bronckhorst; "Takımımızda geçen seneye göre ciddi değişiklikler var. 28 oyuncu gitti, 8 oyuncu geldi. Bunun için alışma süreci gerekiyor. Avrupa'da ilk iki maçı kaybedince, geçen sene de başarısız bir sezon da geçince asıl amacımız kalan maçlarda durumu değiştirmek. Hala sezonun başındayız." dedi.

GALATASARAY SÖZLERİ

1-Eyüpspor

Kritik Lyon maçında sonra çıkacakları Galatasaray derbisi hakkında; "Derbi maçları çok özeldir. Teknik adam ve futbolcu olarak çok fazla derbi oynadım. İlk derbi maçımda Galatasaray'a karşı Süper Kupa oynadık. Pazartesi günü iyi bir maç oynamak istiyoruz. Ben her zaman maç maç düşünürüm. Önce Lyon maçına bakacağız." değerlendirmesi yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
beşiktaş galatasaray
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