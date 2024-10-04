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Van Bronckhorst'tan Beşiktaş taraftarına serzeniş! ''Kariyerimde ilk kez böyle bir şey yaşadım''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
04.10.2024 00:46
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Beşiktaş teknik direktörü Giovanni Van Bronckhorst, 3-1 kaybettikleri Frankfurt maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Hollandalı teknik adam, kaleci Ersin Destanoğlu'nun ıslıklanmasına tepki gösterdi.

Van Bronckhorst'tan Beşiktaş taraftarına serzeniş! ''Kariyerimde ilk kez böyle bir şey yaşadım''

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında evine Eintracht Frankfurt'a 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst maç sonrası açıklamalar yaptı.

"RAKİP KALECİ KARİYER MAÇINI OYNADI"

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''Garip duygular hissediyorum. İyi oynadık, gerçekten. Maçı domine ettiğimiz zamanlar oldu. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet. Maça ve oyuna bakınca, hak etmedik. Bir anlamda ders oldu, fırsatları gole çevirme konusunda. Rakip kaleci kariyerinin en iyi gecesini oynadı. Oyuncularımla ilgili şikayet edeceğim bir durum yok. Skor istediğimiz bir skor değil. Her şeyimizi verdik. İleriye de ancak bu şekilde gidebiliriz.''

"KARİYERİMDE İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY YAŞADIM"

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''Evimizde oynadığımızda taraftarımıza ihtiyaç duyuyoruz. Bize gerekiyorlar. Skordan bağımsız olarak destek önemli. Maç içinde ıslıklamalar oldu. Kariyerimde ilk kez böyle bir şey yaşadım. Anlamıyorum. Biri bana bunu açıklasın. Böyle bir performans sonrası böyle bir şey... Bu benim olduğum takımlarda hiç başıma gelmemişti.''

ERSİN DESTANOĞLU ISLIKLANDI

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Mert Günok'un sakatlığı sonrası Frankfurt maçında kaleyi devralan Ersin Destanoğlu, skor 3-0 olduktan sonra tribünlerden ıslıklı tepki aldı.

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Ersin Destanoğlu beşiktaş
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