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Van Bronckhorst'tan TFF'ye kumarhane göndermesi! ''Bir casinoya gittiğinizde 7 kez siyah gelmesi gibi''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
02.10.2024 16:36
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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Eintracht Frankfurt ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçı öncesi basın toplantısında konuştu.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Eintracht Frankfurt ile oynayacağı maç öncesi düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Giovanni van Bronckhorst açıklamalarda bulundu.

İşte Van Bronckhorst'un açıklamaları;

"FORMDA VE İYİ OYUNCULARIMIZ VAR"

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"İçeride oynadığımız maçlar tabii ki farklı olacak. Musrati yerine kimin oynayacağına bakacağız. En önemlisi kazanmak. Avrupa ve Türkiye arasında farklar var. Frankfurt'a işleri zorlaştıracak bir takım çıkaracağız, niyetimiz bu. Orta sahada çok yönlü düşünebiliyorum. Oyun tarzımız değişebiliyor. Formda ve iyi oyuncularımız var. Bakacağız."

"DAHA FAZLA SEÇENEĞİM OLACAK"

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"Kayseri maçının kadrosuna ek olarak Svensson ve Onur Bulut takıma döndüler. Alex sadece kadroda olmayacak, UEFA'ya bildirilen listede yoktu. Masuaku, Onur ve Jonas kadromuzda olacaklar. Benim de daha fazla seçeneğim olacak."

"REAKSİYON VERMEMİZ GEREKİYOR"

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"Avrupa Ligi'nde ikinci maçımızı evimizde oynayacağız. Geçen haftada sonra yine reaksiyon vermeliyiz. Turnuva oynuyoruz ve kazanmamız lazım. İç sahada bunu yapmak daha kolay. Alman takımları organize ve iyi mantaliteye sahip. Eintracht Frankfurt, Bundesliga'da ikinci sırada, Avrupa'da da iddialılar. İyi bir takımla oynayacağız. En iyisini yapmak için sahaya çıkacağız."

"HAKEMLERİN KARARLARINA KATILMIYORUZ"

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"Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'de kendilerine karşı adaletsizlik olduğunu söylüyor. Avrupa maçlarına daha rahat olduğunuzu düşünüyor musunuz?" sorusuna Hollandalı teknik adam, "Ligde çok maç oynadık, bir beraberliğimiz var. Diğer maçları kazandık. Kendi oyunumuza odaklanmamız gerekiyor. Hakem ve VAR kararları veriyor. Bazen bu kararlara katılmıyoruz. Ancak kararı onlar veriyor. Saygı göstermemiz lazım. Maçlar kazanmak istersiniz ama katılmasanız bile kararlara saygı göstermeniz lazım."

"MAÇTA 11 SÜRPRİZ OLACAK!"

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"Ajax maçı sonrası Eintracht Frankfurt'u yenmemiz gerekiyor. Yarın için 11 sürpriz var. Belki sizin için, belki benim için sürpriz olabilir. Bazen ufak sakatlıklar oluyor. Hazır olmayan oyuncular oluyor. Oyuncularla birebir görüşüyorum. Bunu en iyi 11'i çıkarmak için yapıyor. Onur Bulut, Arthur Masuaku ve Jonas Svensson kadroya dönüyor. Ajax maçı sürpriz değildi, en iyi seviyede olan oyuncularla çıktık. Ajax maçını analiz ettik ve Kayserispor'a böyle hazırlandık. Aynı şeyi E. Frankfurt maçı için de yaptık."

"KAYBETTİĞİMDEN ÇOK FİNAL KAZANDIM"

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"Eintracht Frankfurt ile daha önce finalde karşılaştık. Rangers ile kaybettik. Bazen kazanırsınız, bazen kazanırsınız. Neyse ki kaybettiğimden daha çok final kazandım. Şu anda Beşiktaş'ın teknik direktörüyüm. O dönemde onlarda da bir ya da iki oyuncu kaldı. Futbolcularıma o maçtan bahsetmedim bile."

"GEDSON FERNANDES KADRODA OLACAK"

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"Gedson Fernandes kadroda olacak. Fiziksel olarak sıkıntısı yok, maça hazır olacaktır. Kayseri'de golden sonra aldığı darbeyi gördüm. Daha ciddi bir şey olmaması sevindirici."

''SEMİH YEDEK KALMA SEBEBİNİ BİLİYOR''

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Giovanni van Bronckhorst, Semih'in neden yedek kaldığına dair gelen soruya, "Semih Kılıçsoy, Türkiye'nin şu anda sahip olduğu en büyük yeteneklerden biri. Kendisiyle sürekli konuşuyorum. Kendisi yedek kalma sebebini biliyor. Umuyorum oynamaya başladıktan sonra daha güçlü dönecektir."

TFF'NİN FİKSTÜR AYARLAMASINA TEPKİ

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"Fikstüre bakınca direk bunu fark ettim. 8 maç zaten zorken... Ki bazı maçlar pazartesiye konuldu. Avrupa dönüşü 7 deplasman nasıl oluyor? bu nasıl oluyor? Bunu bilgisayar mı, algoritma mı, yoksa birisi mi yapıyor bilmiyorum. Bu çok ufak ihtimal! Bir casinoya gittiğinizde 7 kez siyah gelmesi gibi! Twente maçından sonra deplasman yok, ritmi bozmamak için belki oraya deplasmanda bir hazırlık maçı alırız."

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TFF Türkiye Futbol Federasyonu beşiktaş
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