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Van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş'tan ilginç istatistik! Dev kulüpleri gerisinde bıraktı... Avrupa'nın zirvesinde yer aldı!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
17.10.2024 11:44
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Beşiktaş Trendyol Süper Lig'de oynadığı 7 karşılaşmadan topladığı 17 puanla 3. sırada yer alıyor. Siyah - beyazlılar, yoluna iki kulvarda devam ederken ortaya ilginç bir istatistik çıktı. Kartal, PSG, Tottenham, Monaco ve Sporting gibi dünya devlerini geride bırakmayı başardı.

Van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş'tan ilginç istatistik! Dev kulüpleri gerisinde bıraktı... Avrupa'nın zirvesinde yer aldı!

Trendyol Süper Lig'de bu sezon 7 maçta 17 puan toplayan Beşiktaş, ligde 3. sırada bulunuyor. Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki siyah - beyazlılar inişli çıkışlı performans gösterirken, enteresan bir istatistiğe imzasını attı. Kartal, PSG, Tottenham gibi dev kulüpleri gerisinde bırakara Avrupa'nın hücum anlamında zirvesinde yer aldı.

KARTAL AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

1-Eyüpspor

Siyah beyazlılar, ligin geride kalan ilk sekiz haftasında 10 büyük ligde en çok 'direkt hücum' yapan takım olarak Avrupa'nın zirvesinde yer aldı. Kartal, maç başına 3.3 direk hücum ortalaması ile Paris Saint-Germain, Tottenham, Monaco ve Sporting gibi takımları geride bırakmayı başardı.

DEV KULÜPLERİ GERİDE BIRAKTI

2-Eyüpspor

Paris Saint-Germain, Tottenham ve Monaco'nun bu alanda istatistiği 3 olurken, Sporting'in ise 2.88 olarak kayıtlara geçti.

SIRADAKİ MAÇ KONYASPOR

1-Eyüpspor

Van Bronckhorst yönetimindeki Kartal, milli ara dönüşü Trendyol Süper Lig'in 9.haftasında Pazar günü saat 16.00'da Tüpraş Stadyumu'nda Konyaspor'la karşı karşıya gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig beşiktaş
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