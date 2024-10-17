Van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş'tan ilginç istatistik! Dev kulüpleri gerisinde bıraktı... Avrupa'nın zirvesinde yer aldı!

Trendyol Süper Lig'de bu sezon 7 maçta 17 puan toplayan Beşiktaş, ligde 3. sırada bulunuyor. Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki siyah - beyazlılar inişli çıkışlı performans gösterirken, enteresan bir istatistiğe imzasını attı. Kartal, PSG, Tottenham gibi dev kulüpleri gerisinde bırakara Avrupa'nın hücum anlamında zirvesinde yer aldı.

KARTAL AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

Siyah beyazlılar, ligin geride kalan ilk sekiz haftasında 10 büyük ligde en çok 'direkt hücum' yapan takım olarak Avrupa'nın zirvesinde yer aldı. Kartal, maç başına 3.3 direk hücum ortalaması ile Paris Saint-Germain, Tottenham, Monaco ve Sporting gibi takımları geride bırakmayı başardı.

DEV KULÜPLERİ GERİDE BIRAKTI

Paris Saint-Germain, Tottenham ve Monaco'nun bu alanda istatistiği 3 olurken, Sporting'in ise 2.88 olarak kayıtlara geçti.

SIRADAKİ MAÇ KONYASPOR

Van Bronckhorst yönetimindeki Kartal, milli ara dönüşü Trendyol Süper Lig'in 9.haftasında Pazar günü saat 16.00'da Tüpraş Stadyumu'nda Konyaspor'la karşı karşıya gelecek.