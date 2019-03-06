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Van'da 15 kişilik minibüsten tam 39 göçmen çıktı!

Demir Zeybu Demir Zeybu
YAŞAM  | 06.03.2019 10:01 | Son Güncelleme

Van’ın Gürpınar ilçesinde durdurulan bir minibüste yurda kaçak giriş yapan 39 göçmen yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince Hakkari - Van kara yolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 65 plakalı bir minibüsün durdurulduğu belirtildi.

39 GÖÇMEN ÇIKTI

15 kişilik minibüste yapılan aramada; 18 Afganistanlı, 9 Pakistanlı, 9 Bangladeşli, 2 Suriyeli ve 1 Iraklı olmak üzere toplam 39 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan S.K. isimli şüpheli yakalandı.

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YAKALANDI

Yakalanarak gözaltına alınan S.K. isimli şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Göçmen kaçağı şahıslar ise gerekli işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. (İHA)

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Van Emniyet Müdürlüğü göçmen kaçak minibüs

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