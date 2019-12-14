Mynet Trend

Van'da acı olay... Yangında 25 tavuk, 6 tavşan telef oldu

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Van'ın Çaldıran ilçesinde bir ahır ve odunlukta çıkan yangında 25 tavuk, 6 tavşan dumandan zehirlenerek telef oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın, Çaldıran ilçesine bağlı Aşağı Dikme Mahallesi'nde meydana geldi. Ahır ve odunlukta yangın çıktığı ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Çaldıran Gurup Amirliği ekipleri kısa sürede bölgeye sevk eldildi. Olay yerine intikal eden ekipler, yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucu yangını söndürdü. Yangında odunlukta bulunan yakacak malzemesi zarar görürken, 3 tavşan canlı, 25 tavuk ve 6 tavşan dumandan dolayı zehirlenerek telef oldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)


PARTNERMahkeme salonu buz kesti! 'Karım sekiz adamla...'Mahkeme salonu buz kesti! 'Karım sekiz adamla...'
Ankara'da 'kermes' operasyonu! Çalıntı otomobillere el konulduAnkara'da 'kermes' operasyonu! Çalıntı otomobillere el konuldu
Şoke eden görüntü! Yol ortasında...Şoke eden görüntü! Yol ortasında...
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Van çaldıran

En Çok Okunan Trend Haberler

Banka hesabını görünce hayatının şokunu yaşadı!

Banka hesabını görünce hayatının şokunu yaşadı!

Garson bebek sandalyesine çarptı ortalık karıştı!

Garson bebek sandalyesine çarptı ortalık karıştı!

Şans eseri oradaydı… Kibar Feyzo filminde rol aldı

Şans eseri oradaydı… Kibar Feyzo filminde rol aldı

Kadın kalbinden vuruldu, zanlının parmağı koptu!

Kadın kalbinden vuruldu, zanlının parmağı koptu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu müjdeyi duyurdu!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu müjdeyi duyurdu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Acı gerçek 4 ay sonra ortaya çıktı! Başı ve kolları olmayan ceset bulunmuştu

Acı gerçek 4 ay sonra ortaya çıktı! Başı ve kolları olmayan ceset bulunmuştu

11 yıldır haber alınamıyor! Bulana 100 bin dolar ödül

11 yıldır haber alınamıyor! Bulana 100 bin dolar ödül

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arkadaşının eşiyle yatak odasında yakalandı! Bıçaklayıp firar etti...

Arkadaşının eşiyle yatak odasında yakalandı! Bıçaklayıp firar etti...

Tokat'ta 41 öğrenci gıda zehirlenmesiyle hastaneye kaldırıldı

Tokat'ta çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı

CİMER'e gelen ilginç başvurular... Kimisi güldürdü, kimisi gururlandırdı

CİMER'e öyle başvurular geldi ki...

Kocaeli'de kimyasal atıkların dereye boşaltılma anının görüntüleri ortaya çıktı

Kimyasal atıkları dereye böyle boşalttılar

Kayıp Damla için ekipler seferber oldu

"Markete gidiyorum" dedi! Sırra kadem bastı!

Çok konuşulacak sözler! Fatih Altaylı Sabah gazetesinin tirajını açıkladı

Altaylı'dan çok konuşulacak Sabah gazetesi açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.