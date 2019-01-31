Van'da tilki soğuktan donmuş halde bulundu!

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
YAŞAM  | 31.01.2019 15:41 | Son Güncelleme

Van’ın Özalp ilçesinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle bir tilki donarak telef oldu.

Van'da tilki soğuktan donmuş halde bulundu!

Son bir haftadır Özalp ilçesini etkisi altına alan soğuk hava, hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

-30 DERECE

Bin 994 rakımlı Özalp ilçesinde gündüzleri hava sıcaklığı eksi 10, gece ise eksi 30 dereceyi buluyor.

DONARAK TELEF OLDU

Olumsuz hava şartları nedeniyle ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Şehittepe Mahallesi kırsalında gece saatlerinde yiyecek bulmak için dolaşan tilki, donarak telef oldu.

KARLA MÜCADELE EKİPLERİ BULDU

Donan tilki, sabahın erken saatlerinde Özalp Belediyesi karla mücadele ekipleri tarafından yapılan yol açma çalışmaları sırasında fark edildi.

(İHA)

PARTNERYeni modelin görüntüleri sızdı! İşte çok konuşulacak tasarımYeni modelin görüntüleri sızdı! İşte çok konuşulacak tasarım
Rüyada telefon, cep telefonu görmek ne anlama gelir?Rüyada telefon, cep telefonu görmek ne anlama gelir?
Rüyada telefon almak ne anlama gelir? Rüyada telefon almak ne anlama gelir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tilki Van soğuk hava

En Çok Okunan Trend Haberler

Rus artistik patinajcının kıyafetine eleştiri: ‘Yarı çıplak’

Rus artistik patinajcının kıyafetine eleştiri: ‘Yarı çıplak’

Masaj salonunda fuhuş rezaleti! Mal varlığı şoku

Masaj salonunda fuhuş rezaleti! Mal varlığı şoku

Canan Karatay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Yasaklansın!

Canan Karatay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Yasaklansın!

Tek yumrukla yere serdi: İnsanlık vazifemi yaptım

Tek yumrukla yere serdi: İnsanlık vazifemi yaptım

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rüyada telefon görmek ne demektir? Rüyada cep telefonu görmek ne anlama gelir?

Rüyada telefon, cep telefonu görmek ne anlama gelir?

Rüyada telefon almak ne anlama gelir? Rüyada telefon almak ile ilgili rüya tabirleri

Rüyada telefon almak ne anlama gelir?

Soğuktan etkilenen puhu kuşu, rektörlük bacasına sığındı

Çalışanlar fark etti, ekip çağrıldı! Vücut ısısı için beklediler

Yer: Sultangazi! Günün kahramanı

Yer: Sultangazi! Günün kahramanı

Antalya'da bisikletli tacizciye 15 yıl hapis cezası!

Görüntü mide bulandırmıştı! O sapığın mahkemedeki son sözü...

iPhone'umu bul nasıl kullanılır, ne işe yarar? iPhone'umu bul nasıl kapatılır?

iPhone'umu bul nasıl kullanılır, ne işe yarar?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.