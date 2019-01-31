Van'da tilki soğuktan donmuş halde bulundu!

Son bir haftadır Özalp ilçesini etkisi altına alan soğuk hava, hayatı olumsuz yönde etkiliyor.
-30 DERECE
Bin 994 rakımlı Özalp ilçesinde gündüzleri hava sıcaklığı eksi 10, gece ise eksi 30 dereceyi buluyor.
DONARAK TELEF OLDU
Olumsuz hava şartları nedeniyle ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Şehittepe Mahallesi kırsalında gece saatlerinde yiyecek bulmak için dolaşan tilki, donarak telef oldu.
KARLA MÜCADELE EKİPLERİ BULDU
Donan tilki, sabahın erken saatlerinde Özalp Belediyesi karla mücadele ekipleri tarafından yapılan yol açma çalışmaları sırasında fark edildi.
(İHA)
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