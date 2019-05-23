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Van'da yaralı halde Kara Çaylak kuşu bulundu

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YAŞAM  | 23.05.2019 09:23 | Son Güncelleme

Van'da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Kara Çaylak kuşu tedavi altına alındı.

Van'da yaralı halde Kara Çaylak kuşu bulundu

Van’da, duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan yaralı hale bulunan Kara Çaylak kuşu, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Vatandaşlardan teslim alınan yaralı kuşun tedavisi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

DFDS

(İHA)

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Van küs kara çaylak kuşu

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