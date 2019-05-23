Van'da yaralı halde Kara Çaylak kuşu bulundu

Van’da, duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan yaralı hale bulunan Kara Çaylak kuşu, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Vatandaşlardan teslim alınan yaralı kuşun tedavisi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.
(İHA)
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