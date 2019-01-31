Van'da yiyecek arayan tilki görüntülendi

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 31.01.2019 09:58 | Son Güncelleme

Van'da kar yağışının ardından yiyecek bulmak için yerleşim yerlerinin yakınlarına kadar gelen tilki, görüntülendi.

Van'da yiyecek arayan tilki görüntülendi

İpekyolu ilçesinde bir süre önce yoğun yağış sonrası kentin yüksek kesimleri ve dağlık alanlar karla kaplandı. Erçek ile Karagündüz mahalleleri arasındaki yola inen tilki, uzun süre çevrede yiyecek bulmaya çalıştı.

Yoldan geçen araçlara aldırış etmeden çevrede bulduklarıyla karnını doyuran tilki, sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.

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Kaynak: AA

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Van ipekyolu

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