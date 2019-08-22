Van'daki kayyum protestolarına polisten sert müdahale! Görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan’ın görevden alınması üzerine devam eden protestolar sırasında dün bir kişinin polisler tarafından darp edilmesi görüntüleri sosyal medyada yayınlanmıştı.

İHA'da yer alan habere göre Van Cumhuriyet Başsavcılığı, bu olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

AK PARTİLİ YENEROĞLU: GÖRÜNTÜLER KORKUNÇ

Söz konusu görüntülere tepki gösteren AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Van'daki bu görüntüler korkunç! Hukuk içinde görevini yapan emniyet güçlerimizi de zan altında bırakan bu vahşet kabul edilemez! Vatandaşlarımıza bu zalimliği reva gören kişilerin bir an evvel görevden alınması ve yargılanması için gereken mutlaka yapılacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

VAN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Van Valiliği, büyükşehir belediyesi başkanının İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınarak yerine kayyum atanmasının ardından çıkan olaylara dair, sosyal medyada yayınlanan görüntüler ile ilgili açıklama yaptı.