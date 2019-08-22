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Van'daki kayyum protestolarına polisten sert müdahale! Görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 22.08.2019 11:58 | Son Güncelleme

HDP'li üç büyükşehir belediyesine kayyum atanmasını Van'da protesto edenlere polis sert müdahale etti. Protestolar sırasında bir kişinin polisler tarafından darp edildiği görüntüler sosyal medyada olay olurken, Van Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu görüntülerle ilgili soruşturma başlattı.

İçişleri Bakanlığınca Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan’ın görevden alınması üzerine devam eden protestolar sırasında dün bir kişinin polisler tarafından darp edilmesi görüntüleri sosyal medyada yayınlanmıştı.

İHA'da yer alan habere göre Van Cumhuriyet Başsavcılığı, bu olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

AK PARTİLİ YENEROĞLU: GÖRÜNTÜLER KORKUNÇ

Söz konusu görüntülere tepki gösteren AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Van'daki bu görüntüler korkunç! Hukuk içinde görevini yapan emniyet güçlerimizi de zan altında bırakan bu vahşet kabul edilemez! Vatandaşlarımıza bu zalimliği reva gören kişilerin bir an evvel görevden alınması ve yargılanması için gereken mutlaka yapılacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

SADASDA

VAN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Van Valiliği, büyükşehir belediyesi başkanının İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınarak yerine kayyum atanmasının ardından çıkan olaylara dair, sosyal medyada yayınlanan görüntüler ile ilgili açıklama yaptı.

Valilik açıklamasında polisin zor kullanarak gözaltına aldığı kişinin, polise demir tabure ile saldırdığını, bu saldırı sonucu bir polis memurunun yaralandığını anlatarak, söz konusu kişinin, 2014 yılında Diyarbakır'da güvenlik kuvvetlerine teslim olduğunu ve çok sayıda suç kaydı bulunduğunu bildirdi. Adı açıklanmayan kişinin psikolojik rahatsızlığının bulunduğu da ifade edilen açıklamada şöyle denildi:

"İçişleri Bakanlığı tarafından Van Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan başkan vekilliği görevlindirilmesini protesto etmek için toplanan ve kanunsuz eylem yapan gruplar için görevlindirilmiş çevik kuvvet şube müdürlüğünde görevli personele, bekleme yaptıkları Van il merkezi Yüzbaşıoğlu Sokak'ta bir şahıs tarafından demir tabure ile saldırıda bulunulmuştur. Saldırı sonucu bir polis memurumuz yüzünden, boynundan ve kolundan yaralanmıstır. Saldırıda bulunan şahıs, kovalamaca sonucu zor kullanılarak yakalanmıştır. Şahsın 2013 yılında PKK terör örgütünün kırsal alanına katılım yaptığı, 2014 yılında Diyarbakır ilinde güvenlik kuvvetlerine teslim olduğu ve çok sayıda suç kaydının olduğu ayrıca, psikolojik rahatsızlığının(şizofreni) bulunduğu anlaşılmıştır. Valiliğimizce olayla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır"


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Anahtar Kelimeler:
Van kayyum protesto soruşturma polis

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
Açığa değil direk ihraç edilmeli bu polisler maaşını bu halk veriyor vatandaşa vuramaz polis
Rezalet ötesi iyice vahşi toplum olma yolunda hızla ilerliyoruz polisi vatandaşı kimse haddini bilmez durumda
gidişat hiç iyi değil vatandaşın sabrını sınıyorlar
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