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Van depreminde cezaevinden kaçan hükümlü yakalandı

18.01.2022 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van depreminde cezaevinden kaçan hükümlü yakalandı

Van'da 12 yıl önce meydana gelen deprem sonrasında cezaevinden firar eden kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, suç ve suçluların yakalanması ve adalete teslim edilmelerine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, 2011 yılındaki depremde cezaevinden firar eden hükümlünün Antalya’dan Van’a geldiği tespit edildi.

Ekiplerin takibi sonucu suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçundan hakkında 15 yıl hapis ve 30 bin lira para cezası bulunan firari düzenlenen operasyonla yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen kişi işlemlerinin ardından Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.

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deprem cezaevi Van

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