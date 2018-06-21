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Van Ginkel'den Fenerbahçe'ye yeşil ışık

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.06.2018 07:35 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de transfer çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor. Sarı lacivertli takım Marco van Ginkel'i gündemine aldı.

Van Ginkel'den Fenerbahçe'ye yeşil ışık

Fenerbahçe yönetimi transfer çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor. PSV'den Cocu'nun öğrencisi olan Marco van Ginkel için temaslar yoğunlaştı. Bonservisi Chelsea'de bulunan 25 yaşındaki yetenekli orta sahanın kiralanması için İngiliz kulübüyle yapılan görüşmelerde önemli mesafe katedildi. Genç oyuncunun da maddi konularda anlaşma sağlanması halinde Cocu ile birlikte Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul ettiği belirtildi. (MİLLİYET)

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Marco Van Ginkel psv Cocu Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig

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